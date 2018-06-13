HABER KIBRIS

Cumhurbaşkanı Akıncı ülkeye dönüyor

Akıncı, TANAP açılış törenine katılmak için gittiği Eskişehir’den bugün öğleden sonra yurda dönüyor.

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13/06/2018

Cumhurbaşkanı Akıncı ülkeye dönüyor
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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi’nin (TANAP) açılış törenine katılmak için gittiği Eskişehir’den bugün öğleden sonra yurda dönüyor.
 

Cumhurbaşkanlığı’ndan elde edilen bilgiye göre,Akıncı dün gece TANAP açılışına katılanların onuruna verilen yemeğe de katıldı. Akıncı yemekte Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandar Vucic ve Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poreşenko ile bir araya geldi.


Yemekte sahne alan müzisyenlerin seslendirdiği şarkılar arasında Kıbrıs halk şarkılarından Dillirga da yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu’nun eşlik ettiği Akıncı, dün gittiği Eskişehir’de TANAP’ın açılışında bir de konuşma yapmıştı

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TAGS: mustafa akıncı, Eskişehir, haber, kıbrıs
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