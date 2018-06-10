Denktaş: Gazimağusa’da yine arter seçilecek…

Demokrat Parti (DP) Gazimağusa İlçesi belediye meclisi üyesi adaylarını Maraş bölgesinde düzenlenen etkinlikte tanıttı. Etkinliğe DP’nin destek belirttiği Gazimağusa Belediye Başkanı ve Bağımsız Aday İsmail Arter de katıldı.

İftar da verilen etkinliğe katılan Maliye Bakanı ve DP Genel Başkanı Serdar Denktaş, “İnanıyorum ki Gazimağusa’da yine Arter seçilecek ama kazanan yine Mağusa olacak” derken, Çevre ve Turizm Bakanı ve DP Gazimağusa İlçe Başkanı Fikri Ataoğlu, “Söylenilenlerin aksine Arter’in arkasındayım” açıklamasında bulundu.

Arter ise etkinlikteki konuşmasında, “Gazimağusa’yı projelerin başkenti haline getirdik. 20 yılda yapılamayanları 4 yıllık görev süremiz içerisinde yaptık” değerlendirmesinde bulundu.

İLK SÖZ DENKTAŞ’IN

Etkinlikte ilk sözü alan Denktaş, DP’nin Arter’e destek vereceğini açıkladı. Denktaş, merkezi hükümet olarak ada genelindeki belediyelere, halkın daha iyi hizmet alabilmesi için destek olacaklarını da ifade etti.

ATAOĞLU

Ataoğlu, Arter’in 4 yıllık görev süresi içinde yaptıklarının ortada olduğunu söyleyerek, “Hizmet için 4 yıl yetmez. Gazimağusa daha da iyisine layıktır düşüncesiyle, İsmail Arter’e 4 yıl daha destek veriyoruz” dedi.

Seçimle ilgili bazı iddiaları da yanıtlayan Ataoğlu,“12 yıldır partimin aldığı kararlara harfiyen uyuyorum. Benim sarf etmediğim hiçbir söze itibar etmeyin. Söylenenlerin aksine ben Gazimağusa’da Arter’in arkasındayım” dedi.

ARTER

Gazimağusa Belediye Başkanı ve Gazimağusa bağımsız belediye başkan adayı Arter, “4 yıllık görev süremde projelerle Gazimağusa’yı projelerin başkenti haline getirdik. 20 yılda yapılamayanları 4 yıllık görev süremiz içerisinde yaptık” şeklinde konuştu.

Sürdürülebilir yapıdaki belediyelerde personel giderlerinin gelirlerin yüzde 50’si kadar olması gerektiğini anımsatan Arter, “Belediyemizdeki oran yüzde 43’tür” dedi.

“‘Çok istihdam yapıldı, çok personel çalıştırıyor’ diye eleştirmek için önce projelerin sayısına, işlerin yoğunluğuna bakmak lazım” şeklinde konuşan Arter, “Biz hizmet için yola çıktık, yaptıklarımız ortada. Projelerin başkenti haline gelen belediyenin personel sayısıyla ilgili eleştirilmesi başka konu bulunamamasındandır” ifadelerine yer verdi