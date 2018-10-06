Deprem ve tsunami sonrasında görüntüler korkunç…

Endonezya'nun Sulawesi Adasındaki Palu sahil şehrinde 28 Eylül'de meydana gelen 7.5 büyüklüğündeki deprem ve sebep olduğu 6 metre yüksekliğindeki dalgalar 70 bin evi harbeye çevirdi. Endonezya Milli Felaket İdaresi Kurulu bugün ölü sayısının bin 649'a yükseldiğini açıkladı. Endonezya’da depremin üzerinden bir hafta geçmesi nedeniyle kurtarma çalışmalarının yerini yardım çalışmaları aldı. Görevliler, harabeye dönen Pali şehrinde enkaz altında çürümeye başlayan cesetlerin yeni bir sağlık sorununa neden olabileceği uyarısında bulundu. Haritadan tamamen silinen Petobo ve Balaro kasabalarında çok sayıda insanın enkaz altında kalmasından korkulduğu belirtildi.

EL FENERİYLE KİMLİK TESPİTİ YAPILIYOR

Milli Felaket İdaresinde görevli Yusuf Ali, enkaz altında hiç dokunulmadan bulunan cesetlerin kurtarıcılar için tehlike oluşturmasından korktuklarını, kurtarma çalışmalarına katılanların aşılandığını, kalabalıkları kontrol etmenin zor olduğunu, hastalık tehlikesine karşı fazla tedbir alınmasına ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Evlerin yıkılması sebebiyle parklar sığınak alanlarına döndü. Açık havada uyuyan depremzedeler hala kendilerine temel ihtiyaç maddelerinin ulaştırılmasını bekliyor. Depremzedeler, uyuyacak yer bulduklarına şükrettiklerini söylüyor. Tuvalet bulunmaması sebebiyle insanların bir kısmının günde bir öğün yemekle yetindiği belirtildi.

Enkaz altından cansız bedenler çıkmaya devam ediyor.

BM, Endonezya'da deprem ve tsunamiden zarar görenlere acil yardım için 50 milyon dolar aradığını açıkladı. BM'nin Endonezya temsilciliği Birleşmiş Milletlerin gelecek üç ayda 191 bin insana yardım etmeyi amaçladıklarını söyledi. BM, depremde 10 bin evin tamamen, 15 bin evin kısmen yıkıldığını 30 bin evin de depremden kısmen zarar gördüğünü belirtti.