Nidayi Saliş Pozitif Olduğunu Duyurdu

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11/09/2021

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Nidayi Saliş Pozitif Olduğunu Duyurdu

Mağdurlar Meyhanesi sahibi Nidayi Saliş, sosyal medyadan Covid -19 antijen testinin pozitif çıktığını duyurdu. Nidayi Saliş, antijen testini doğrulamak için PCR testi yapıldığını ve sonucu beklediğini belirtti.

Nidayi Saliş'ın paykaşımı şöyle:

Maalesef ama maalesef Antijen testim pozitif sonuçlanmıştır pcr sonucunu bekliyorum. Geçmişde kalp krizi geçirmiş biri olarak Hipertansiyon ve kalp yetmezliğim şu an mevcuttur. Olaki artık ebedi istirahata çekilirsem herkese hakkım helal olsun, istemeden birilerini üzüp ve kırdıysam bin özür diliyorum. Yüce Allahım sizleri evlatlarınızın ve ailenizin başından eksik etmesin.

11/09/2021 18:14
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TAGS: Nidayi Saliş
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