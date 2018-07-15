Sayısal Loto açıklandı

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte kazandıran numaralar 1, 5, 13, 20, 25 ve 39 olarak belirlendi.

6 BİLEN ÇIKMADI

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bin 131’inci hafta çekilişinde 5 bilen 196 kişi 4 bin 25 lira 5’er kuruş, 4 bilen 9 bin 19 kişi 66’şar lira, 3 bilen 158 bin 556 kişi, 10 lira 55’er kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte toplam 3 milyon 56 bin 929 lira 60 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 961 bin 160 lira 79 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 95 bin 675 lira 7 kuruş kamuya aktarılacak.

İKRAMİYESİNİ ALMAK İSTEYENLER İÇİN

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Milli Piyango idaresi Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.

1 ile 49 sayı kümesi içinden 6 sayı seçilerek oynanan bir şans oyunudur. 6,5,4 veya 3 sayının doğru tahmin edilmesiyle ödül kazanılır. Büyük ödül 6 bilen katılımcı veya katılımcılara verilir. Bir çekilişte 6 bilen çıkmaz ise ödül bir sonraki çekilişe devredilir ve ödül miktarı böylece katlanarak devam eder. Bu şekilde yapılacak devir 3 haftayı geçemez 4’üncü haftada da 6 numarayı doğru tahmin eden yoksa ödül beş bilen katılımcı veya katılımcılara, beş bilen de yoksa ödül, dört numarayı doğru tahmin eden katılımcı veya katılımcılara verilir. Sayısal Loto sonuçları MPİ canlı yayını ile her cumartesi saat 21.15'te açıklanıyor.