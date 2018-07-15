Töre: Biriz, birlikteyiz, Türk milletiyiz

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ve Kıbrıs’ta 1974’te Enosis hedefiyle kalkışılan darbenin yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Töre mesajında, “Tarih 15 Temmuz, iki darbe kalkışması, ikisi de Türk milletine karşı. İkisini de önleyen Türk milletinin kahraman evlatlarıdır” ifadelerini kullandı.

Töre mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Birincisi Yunanistan'daki askeri Cunta desteğiyle, Kıbrıs'ta Enosis hedefiyle kalkışılan darbedir. Bu darbe kahraman Mehmetçiğimizin, yılmaz Mücahitlerimizin, halkımızın ve milletimizin mücadelesiyle Enosis hedefine ulaşamadan önlenmiştir.

İkincisi Anavatanımız Türkiye’ye ve milli iradeye karşı kalkışılan hain FETÖ darbe girişimidir. Bu kalkışma yine milletimizin kahraman evlatları tarafından bertaraf edilmiştir.Bu uğurda canlarını veren aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz.

Türk milletinin bir parçası olmaktan daima gurur duyuyoruz. Bayraklarımız göklerde ilelebet özgürce dalgalanacak. Yaşasın milli birliğimiz. Biriz, birlikteyiz, Türk milletiyiz.”