Fenerbahçe Hollanda'dan beraberlikle döndü

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında deplasmanda Twente ile 1-1 berabere kaldı.

UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Hollanda ekibi Twente ile karşı karşıya geldi. Twente Stadı'nda oynanan ve TSİ 22.00'de başlayan maçta Vlap ile ev sahibi ekip 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarının 71. dakikasında Tadic ile durumu eşitleyen Fenerbahçe kalan dakikalarda başka gol bulamayınca mücadele 1-1 sona erdi. Temsilcimiz Hollanda deplasmanından 1 puanla döndü.

Fenerbahçe bu sonuçla puanını 4'e yükseltirken Twente ikinci maçından beraberlikle ayrılarak iki Avrupa Ligi'nde ikinci puanını aldı.

11'ler

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Djiku, Becao, Oosterwolde, Fred, Amrabat, Tadic, Szymanski, İrfan Can Kahveci, En-Nesyri.

Twente: Unnerstall, Van Rooij, Hilgers, Bruns, Salah-Eddine, Regeer, Vlap, Stejin, Van Wolfswinkel, Van Bergen, Lammers.

UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında deplasmanda Hollanda'nın Twente takımıyla karşılaşan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, ligde son oynadıkları Antalyaspor maçı kadrosuna göre ilk 11'inde 1'i zorunlu 4 değişikliğe gitti.

Deneyimli teknik adam, Twente Stadı'nda oynanan karşılaşmada, Antalyaspor müsabakasında ilk 11'de oynattığı Çağlar Söyüncü'yü sakatlığı nedeniyle kadroya alamadı.

Portekizli çalıştırıcı, İsmail Yüksek, Allan Saint-Maximin ve Edin Dzeko'yu ise Twente karşısında yedek soyundurdu.

61 yaşındaki Mourinho, bu isimlerine yerine ise Rodrigo Becao, Fred Rodrigues, İrfan Can Kahveci ve Youssef En-Nesyri'yi ilk 11'de görevlendirdi.

Maçtan dakikalar

2. dakikada Lammers'in savunma arasına pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Vlap'ın şutunda, kaleci Livakovic meşin yuvarlağı kontrol etti.

23. dakikada Fenerbahçe çok net bir gol pozisyonunu değerlendiremedi. Soldan topla hareketlenen En-Nesyri, Tadic'e verdiği pası ceza sahası içi sol çaprazda tekrar aldı. Bu oyuncunun yakın direğe şutunda, kaleci meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.

24. dakikadaki atağın devamında soldan Tadic ile yaptığı verkaçla ceza sahasına giren Oosterwolde'nin altıpasın solundan dar açıdan şutunda, üst direğe çarpan top taca çıktı.

29. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Steijn'in savunma arkasına pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topu kafayla arka direğe aşıran Regeer'in asistinde altıpasın solunda Vlap'ın şutunda, top filelerle buluştu: 1-0

32. dakikada ceza yayında buluştuğu topla Amrabat'tan sıyrılarak ceza sahasına giren Regeer'in şutunda, kaleci Livakovic meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.

İlk yarı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

UEFA kadrosu

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosu şu şekilde:

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Samet Akaydın, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Fred Rodrigues, İrfan Can Kahveci, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Allan Saint-Maximin, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Youssef En-Nesyri ve Edin Dzeko.