erin ve nemli hava kütlesinin etkisiyle cuma günü öğleye kadar yer yer hafif sağanak yağmur bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 24-29 Eylül tarihlerini kapsayan haftalık hava raporuna göre, hava perşembe ve cuma günleri serin ve nemli, diğer günler genellikle sıcak ve nemli olacak.

En yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimlerde 30 - 33 derece, sahillerde ise 26 – 29 derece dolaylarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette, perşembe günü ise kuvvetli zamanla fırtına şeklinde esecek.

Bu habere tepkiniz:



23/09/2021 08:23