İsias Davasında olası kast uygulanmazsa bu hukuk katliamı olur!



Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya ve Yönetim Kurulu Üyesi Pervin Aksoy İpekçioğlu, Genç Tv’de Yüzleşme adlı programa konuk oldu.

Programda Ruşen Yücesoylu Karakaya, yürüttükleri çalışmaları anlatırken, Hukukçu Pervin Aksoy İpekçioğlu, dava süreci ile ilgili bilgiler paylaştı.

Karakaya, yaşadıkları acıyla birlikte çocukların adıma yaraşır işler yapmak istediklerini söyledi.

Karakaya, Halkın büyük desteği ile elde ettikleri gelirleri bir havuzda topladıklarını belirterek “

105 çocuğa burs veriyoruz, çocuklarımızın adını yaşatacak bir

Eğitim kompleksini hayata geçireceğiz. 10 ayda acımızla birlikte önemli işler yapmayı başarabildik. Burada önemli olan, tüm bunları halkla birlikte yaptık. Herkes bir oldu. Tek yürek olduk. Dava süreci başlıyor. Onu yakından izleyeceğiz. Projelerimizde öncelik anıt mezardır. Bunu Eğitim Kompleksi izleyecek. Yüzme havuzu ile, spor sahaları ile bilimsel çalışmalarıyla çocuklarımızın adına yaraşır bir kompleks olacak” dedi

Pervin Aksoy İpekçioğlu da “Isıas Davasında olası kast uygulanmazsa bu hukuk katliamıdır” diye konuştu.

İpekçioğlu, “Olası Kast” deprem suçları için 2005 Yılı’nda hazırlanmıştır ve Isıas Davasında kullanılmalıdır. Isıas Davasının Olası Kast olarak ele alınması gerektiğini sadece biz değil tüm ceza hukukçuları böyle düşünmektedir. Adalet, hukuk bunu gerektirir. Bizlerin, ailelerin vicdanını rahatlatmayacak bir

karar adil değildir” diye ekledi