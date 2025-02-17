Ev sahibi olmayı hayal edenler vatandaşlar için Creditwest Bank büyük bir müjde verdi! “İlk Evim Kredisi” kampanyası ile uygun faiz oranları, uzun vade seçenekleri ve ek masrafların kaldırılması gibi avantajlarla konut sahibi olmak artık çok daha kolay.

Ev almayı planlayan ancak yüksek maliyetler ve ödeme koşulları nedeniyle karar vermekte zorlanan vatandaşlar için özel olarak hazırlanan bu kredi paketi, bütçeye uygun ödeme seçenekleri ve kolay başvuru süreciyle dikkat çekiyor.

Eliz Ulusoy: “Ev Sahibi Olmayı Kolaylaştırıyoruz”

Creditwest Bank Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Eliz Ulusoy, “İlk Evim Kredisi”nin sunduğu fırsatlarla ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu:

“Son yıllarda artan kira maliyetleri ve döviz cinsinden satılan konut fiyatlarının yükselmesi, ev sahibi olmayı birçok kişi için zorlaştırdı. Biz de Creditwest Bank olarak vatandaşlarımızın ev sahibi olma hayalini gerçeğe dönüştürmek için ‘İlk Evim Kredisi’ni hayata geçirdik. Bu krediyle, müşterilerimize uzun vadeli, düşük faizli ve ek maliyetlerden arındırılmış bir finansman imkânı sunuyoruz. Özellikle devlet desteği ile birlikte ilk kez ev sahibi olacaklar için büyük bir fırsat yaratıyoruz.”

Ulusoy, “İlk Evim Kredisi”nin avantajlarını şu sözlerle anlattı:

“Bu kredi paketimizde müşterilerimize %21 sabit faiz oranı sunarak bütçelerini zorlamadan ödeme yapmaları sağlanıyor.120 aya kadar vade imkânı sayesinde ise kira öder gibi taksitlerle ev sahibi olmalarını kolaylaştırıyoruz. Ayrıca, satın alınacak konutun %80’ine kadar finansman desteği vererek peşinat yükünü en aza indiriyoruz. En önemlisi ise, dosya masrafı, pul vergisi ve tapu harcı gibi ek maliyetleri tamamen kaldırarak vatandaşlarımızın üzerindeki maddi yükü hafifletiyoruz. Ev sahibi olmak isteyenler için süreci hem daha ekonomik hem de daha erişilebilir hâle getiriyoruz.”

Başvurular Başladı!

Ev sahibi olmayı düşünen herkesin büyük ilgi gösterdiği “İlk Evim Kredisi” kampanyasından yararlanmak isteyenler, en yakın Creditwest Bank şubesine giderek kolayca başvuru yapabilirler.

Creditwest Bank, başvuruların hızlı bir şekilde değerlendirilerek müşterilere en kısa sürede geri dönüş sağlanacağını belirtiyor.

Bankadan verilen bilgiye göre; detaylı bilgi için www.creditwestbank.com adresi ziyaret edilebilir.