Creditwest Bank Ekonomi Gündemi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, geçtiğimiz günerde Suudi Arabistan'da gelişmekte olan piyasa ekonomilerine yönelik düzenlenen konferansta yaptığı konuşmada, Merkez Bankası'nın mevcut faiz indirim döngüsündeki risklere karşı "harekete geçmeye hazır" olduğunu belirtti. Karahan ayrıca, TCMB’nin aralık ayından bu yana kademeli olarak faiz indirimlerine gittiğini ve aralık ile ocak aylarında politika faizini toplamda 250 baz puan düşürdüğünü ifade etti. Geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada ise bankanın üst üste iki faiz indiriminin ardından "otomatik pilotta olmadığını" ve veriye dayalı olarak politika faizi hareketlerinin boyutunu duraklatabileceğini veya değiştirebileceğini vurguladı. Küresel belirsizliklerin TCMB tarafından da dikkate alındığı, ilerleyen Para Politikası Kurulu (PPK) toplantılarında faiz indiriminin ertelenebileceği ihtimalinin değerlendirildiği sinyalleri verildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Ocak ayına

ilişkin Konut Satışları veri setini açıkladı. Türkiye

genelinde konut satışları, bir önceki yılın aynı ayına

göre yüzde 39,7 oranında artış göstererek 112,173 olarak gerçekleşti.

Borsa İstanbul tarafında, BIST 100 endeksi geçtiğimiz haftanın son işlem gününe pozitif başlayarak 9,954 seviyelerine kadar yükseldi. Endeks, gün içinde gelen satış baskısıyla seans kapanışını yüzde 0.37 düşüşle 9,887 seviyesinden kapandı. Endeks, haftalık bazda yüzde 0.85 oranında değer kaybetti. Dolar bazlı BIST 100 endeksine baktığımızda ise haftalık bazda yüzde 1.01'lik bir kayıp yaşandığı ve yılbaşından bu yana ilk kez haftalık bazda bu denli bir düşüş kaydedildiği görüldü.

Avrupa tarafında, Almanya'da yaklaşan seçimler önem kazanıyor. Hristiyan Demokrat Parti (CDU) ve aşırı sağcı AFD partisinin seçim yarışında önde olduğu gözlemleniyor. Seçimler 23 Şubat'ta yapılacak ve Avrupa'nın en büyük ekonomisinin hangi parti tarafından yönetileceği küresel ölçekte büyük önem taşıyor. Elon Musk’ın geçtiğimiz haftalarda AFD partisini açıkça desteklediği belirtilmişti.

İngiltere cephesinde ise bu hafta TÜFE rakamları ve işsizlik verisi öne çıkıyor. Geçtiğimiz hafta beklentilerin üzerinde gelen büyüme verileri İngiltere ekonomisi açısından olumlu karşılanmıştı.

ABD tarafında ise geçtiğimiz hafta açıklanan perakende satış verilerinde beklenenden daha büyük bir düşüş yaşandı. Uzmanlar, son dört ayda üst üste büyük artışlar kaydedilen bu verideki gerilemenin dondurucu soğuklar ve orman yangınları gibi olağanüstü durumların etkisiyle gerçekleştiğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Cuma günü yaptığı açıklamada, ABD mallarına ithalat vergisi uygulayan her ülkeye aynı oranda gümrük vergisi uygulanması için hazırlanan raporun sunulduğunu ve 2 Nisan itibarıyla otomobillere yeni gümrük vergilerinin getirilebileceğini söyledi.

Ham petrol fiyatı 70 dolar, Brent petrol fiyatı 74 dolar seviyelerinde işlem görürken, altın fiyatı spot piyasada 2,890 dolar düzeyinde seyrediyor. Kripto para piyasasında ise Bitcoin’in fiyatı 96,000 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Paritelerde USD/TRY 36.24, GBP TRY 45.64, EUR/TRY 38.02 seviyelerinde işlem görüyor.