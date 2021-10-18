Avrupa’nın en büyük ikramiyesi bir Fransız’a çıktı

Şu ana kadarki en büyük ikramiye olan 220 milyon Euro Fransa'ya giderken, Avrupa loto tarihinde buna yakın en büyük ikramiye 210 milyon Euro’ydu ve İsviçreli biri tarafından alınmıştı.

9 ÜLKENİN ORTAK LOTOSU

Euromillions; Belçika, Fransa, İngiltere, İrlanda, Lüksemburg, Avusturya, Portekiz, İspanya ve İsviçre'nin katılımı ile geliştirilen bir sistem.

Bu ülkelerde yaşayanlar bu lotoyu oynayabiliyor. Fransız talihlinin parasını almak için 60 günü olduğu belirtildi.

Avrupa lotolarında biriken paranın tamamı, kazanan olmayınca bir sonraki haftaya aktarıyor. Belirli bir hafta (örneğin 60 hafta), büyük ikramiyeyi bilen çıkmazsa, biriken bütün para; 3, 4, 5 ve yedek sayıyı bilenler arasında paylaştırılıyor. Böylece, kasaya belirlenen yaklaşık yüzde 2'lik pay dışında para kalmıyor.

Avrupa lotolarında kazanma şansları ise, Türkiye'ye oranla oldukça yüksek.

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18/10/2021 08:45