Çalışanlara porno izlettiği iddiasına soruşturma

Adidas'tan Kanye West'e soruşturma. Kanye West'in markanın çalışanlarına porno izlettiği ve eski eşi Kim Kardashian'ın müstehcen görüntülerini gösterdiği iddiaları üzerine Adidas, Kanye West'e soruşturma başlatıyor.



Independent'in aktardığı habere göre, Alman giyim markası, perşembe günü yaptığı açıklamada iddiaların doğruluk payının henüz netleştirilmediğini söyledi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:



"Suçlamaların doğru olup olmadığını henüz bilmiyoruz. Fakat bunları kesinlikle çok ciddiye alıyoruz ve vakit kaybetmeden iddialara yönelik bağımsız bir soruşturma başlatmaya karar verdik."

Rolling Stone'un haberine göre, West ve Adidas'ın ortak markası Yeezy çalışanları, şirkete gönderilen anonim bir mektupta ünlü rapçinin uygunsuz davranışlarını sıralamıştı.

Çalışanlar, West'in kendilerine bir zorbalık yöntemi olarak müstehcen fotoğraf ve videolar gösterdiğini öne sürmüştü.

Ünlü rapçinin "kışkırtıcı, cinsiyetçi ve genelliklere kadınları hedef alan davranışlarla" çalışanları korkutmaya ve onları kontrol etmeye çalıştığı belirtilmişti.

Aynı mektupta, Adidas yöneticilerinin West'in "sorunlu davranışlarından" haberdar olsa da yaşananlara göz yumduğu iddia edilmişti.

Rolling Stone'un görüştüğü ve adının gizli kalmasını isteyen pek çok çalışan, West'in iş görüşmelerinde ve toplantılarda kendi seks kasetleri de dahil olmak üzere pornografik içerikler izlettiğini doğrulamıştı.

Adidas, 10 yıldan fazla süredir birlikte çalıştığı Kanye West'le işbirliğini ünlü rapçinin geçen ay yaptığı Yahudi düşmanı açıklamalardan sonra sonlandırmıştı.

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28/11/2022 09:01