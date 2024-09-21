UBP’nin 23. Olağan Genel Kurultayı yapılıyor

Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) 23. Olağan Genel Kurultayı, bugün yapılıyor.

Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda yapılacak kurultayda başkanlık için üç aday yarışacak. Kurultayda genel başkanın yanı sıra, parti meclisi, yüksek disiplin kurulu, denetleme kurulu da belirlenecek. Seçime katılanların salt çoğunluğunu alan UBP genel başkanı seçilecek.

Kurultay’da ayrıca Kıbrıs meselesi ile ilgili kurultay kararı okunup oylamaya sunulacak.

Partililerin gelmeye başladığı Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda sabah saat 08.30’da nisap yoklaması yapıldı, yeterli sayı olmadığından açılış 09.30’a ertelendi.

Genel başkan adalarından Ünal Üstel’in birinci sırada yer alacağı oy pusulasında, Ahmet Melih Karavelioğlu ikinci, Hasan Taçoy ise üçüncü sırada yer alacak.

21 bin üyenin oy kullanabileceği kurultayda, Genel başkanlık seçiminin yanı sıra, 70 kişilik parti meclisi için de oy verilecek.

Parti meclisi için ise 122 aday yarışacak.

Seçime katılanların salt çoğunluğunu alan genel başkan seçilecek. Seçimin ikinci tura kalması halinde ise tüzük gereği seçim bir hafta sonra tekrarlanacak.

-Kurultay programı

UBP’nin 23. Olağan Genel Kurultayı, nisap yoklamasının ardından Başkanlık Divanının oluşturulmasıyla başlayacak.

Açılış; saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasından sonra UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu tarafından parti faaliyet raporu sunulacak. Parti Saymanı tarafından da mali rapor okunacak.

Konukların konuşmalarıyla devam edecek kurultayda, Gençlik Kolu başkanlarının takdimi yapılacak.

-Cumhurbaşkanı Tatar konuşma yapacak… Kıbrıs meselesi ile karar okunup oylanacak

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın konuşmasının ardından Kıbrıs meselesiyle ilgili Kurultay Kararı okunup oylamaya sunulacak.

Kurultayda saat 11.00’de ise Yüksek Disiplin Kurulu, Denetleme Kurulu, Genel Başkanlık ve Parti Meclisi için oy verme işlemi başlayacak. Oy verme işlemi, saat 21.00’de sona erecek.

Genel başkanlık için oy sayımı bu akşam 21.00’den sonra, parti meclisinin oy sayımı ise yarın saat 10.00’da yapılacak.