Bakan Canaltay Yurda Döndü

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Eroğlu Canaltay, ilk resmi yurt dışı ziyaretini gerçekleştirdiği Ankara’daki temaslarını tamamlayarak, bu sabah yurda döndü.

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12/06/2021

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Bakan Canaltay Yurda Döndü

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Eroğlu Canaltay, ilk resmi yurt dışı ziyaretini gerçekleştirdiği Ankara’daki temaslarını tamamlayarak, bu sabah yurda döndü.

Canaltay temasları çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti (TC) Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile görüşmüştü.

Canaltay, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından da kabul edilmişti.

12/06/2021 09:21
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TAGS: Eroğlu Canaltay, türkiye, kktc, haber, kıbrıs
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