Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 3 Mayıs 2021

Veri bakımından yoğun haftanın ilk gününde gözler Türkiye tarafında nisan ayı enflasyon rakamlarına çevrilirken döviz kurları sakin bir açılış yaptı. Merkez Bankası faiz kararının izleneceği yeni haftanın ilk gününde enflasyon ve dış ticaret verileri takip edilecek. Piyasalarda nisan ayı enflasyon rakamının 17.30 seviyelerinde gerçekleşebileceği yönünde ağırlık kazanmış durumda. Enflasyon Mart ayında aylık yüzde 1,08, yıllık yüzde 16,19 artış göstermişti. Beklentilerin altında gelebilecek bir veri TL varlıklarında toparlanma hareketleri yaşatabilir.

Avrupa tarafında; Almanya’nın 1.Çeyrek büyüme rakamında beklentilerin de üzerinde daralma görülürken, Fransa ve İtalya gibi diğer önemli bölge ülkelerinin büyüme rakamları öngörülerden iyi gerçekleşme gösterdi. Euro Bölgesi geneline dair datalarda da tahminlerden iyi gerçekleşmeler görülse de buna rağmen bölge yüzde 0.6’lık daralmadan kaçamadı.

ABD tarafında ise geçtiğimiz hafta FED, faizleri sabit bırakırken para politikasında değişiklik için henüz erken olduğu görüşünü savundu. ABD Merkez Bankası (Fed) Nisan ayı toplantısında piyasa beklentilerine paralel olarak politika faizinde değişikliğe gitmeyerek %0-0,25 aralığında sabit bıraktı. Toplantı sonrasında yapılan açıklamada pandemi nedeniyle ekonomik görünüme ilişkin risklerin devam ettiği belirtilirken son dönemde gelen güçlü veriler ile birlikte istihdam ve enflasyon rakamlarındaki yükselişin geçici faktörleri yansıttığının altı çizildi.

Buna ilave olarak enflasyon ve istihdam rakamlarında kalıcı bir iyileşme görülene kadar mevcut faiz seviyelerinde değişikliğe gidilmeyeceği ve en az 120 milyar dolar büyüklüğünde varlık alım programının devam edeceği belirtildi.

Bugün ekonomik takvimde ise açıklanacak olan ABD ve Euro Bölgesi’nin İmalat PMI dataları ve tahvil piyasalarındaki hareketlerle küresel çapta oynaklıklar görülebilir. Türkiye tarafında ise oldukça kritik olan enflasyon rakamının ardından TL varlıklarında hareketlilik artabilir.

Kur tarafına baktığımızda ise geçtiğimiz haftanın son işlem gününe 8,2237 seviyelerinden başlayan Dolar/TL kuru günü 8,2874 seviyesinden kapattı. EURTL kuru 9,9618, GBPTL kuru ise 11,4512 seviyesinden günü tamamladı.

Bugün ise Dolar /TL kuru 8,2941 EUR/TL 9,9673 GBP/TL kuru ise 11,454 seviyesinden işlem görmeye başladı.

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03/05/2021 09:27