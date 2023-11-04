Nicosia Pandora Cyprus Lions Kulübü, Dikmen İlkokulu İyileştirme Projesini Başarıyla Tamamladı

Baker Family ve Turkcell'in Ana Sponsorluğunda Gerçekleştirilen Proje, Milli Eğitim Bakanlığı, Dikmen Belediye Başkanlığı ve Okul Aile Birliği İşbirliğiyle Hayata Geçti

Nicosia Pandora Cyprus Lions Kulübü Derneği, Dikmen ilkokulu iyileştirme projesini Milli Eğitim Bakanlığı, Dikmen Belediye Başkanlığı ve Dikmen İlkokulu Okul Aile Birliği işbirliğiyle başarıyla hayata geçirdi. Projeyi gerçekleştirmek için Baker Family ana sponsorluğunda, Turkcell'in katkıları ve birçok gönüllü vatandaşın yardımlarıyla harekete geçen kulüp, PID ülke koordinatörü Robert Rettby ve genel yönetmen Fikret Şendil'in sponsorlara plaketlerini takdim ederek, konteyner sınıfın açılışını gerçekleştirdi.

Bu anlamlı işbirliğiyle, öğrencilerin daha iyi bir eğitim ortamına kavuşması sağlandı. Projenin başarıyla tamamlanmasıyla birlikte, Nicosia Pandora Cyprus Lions Kulübü, topluma olan katkılarını bir kez daha göstermiş oldu.