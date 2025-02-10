Cumhurbaşkanı Tatar: ''Bu eser Doğu Akdeniz'deki bağımsız Türk dünyasının mührüdür''

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) bağımsız bir devlet olarak tanınması için 1974 yılından bu yana uluslararası alanda mücadele veren Türkiye, Bağımsız KKTC Devleti'nin simgesi olacak dev bir eseri hayata geçirdi. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Lefkoşa'daki Metehan sınır kapısının yanı başındaki 640 bin metrekare alana inşa edilen KKTC Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi, Parlamento Binası ve Millet Bahçesi açılışa hazır hale getirildi. Kısa bir süre sonra Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılışı yapılacak yerleşkenin inşasında Osmanlı çinisi, Marmara mermeri ve Kıbrıs taşı özel olarak kullanıldı.

Açılış için son hazırlıkların yapıldığı Yerleşkeye ilişkin SABAH'a konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Bu yerleşke, Bağımsız KKTC'nin dünyaya mesajıdır. Doğu Akdeniz'deki bağımsız Türk dünyasının mührüdür. Bütün Türk dünyasının en güneydeki Türk Devleti olan KKTC'nin simgesidir. Harika bir eser ortaya çıktı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a, TOKİ'ye, yüklenici firmaya, mimar, mühendisler ve tüm işçilere şahsım ve halkım adına teşekkür ederim" dedi. SABAH muhabirleri açılış için gün sayan KKTC'nin bağımsızlığının nişanelerinden biri olan projeyi yerinde inceledi:

2022'DE YAPIMINA BAŞLANDI

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı TOKİ Başkanlığı tarafından 2022 yılında ihale edilen projenin aynı yıl yapımına başlandı. 187 bin 47 metrekaresi yerleşke alanı, 452 bin 428 metrekaresi millet bahçesi olmak üzere toplamda 640 bin metrekare bir alana inşa edilen KKTC Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Parlamento Binası ve Millet Bahçesi 2025 yılı Ocak ayı itibariyle tamamlandı.

ÇOK AMAÇLI BİR YERLEŞKE

İçerisinde makam odaları, konferans salonları, kabul resepsiyonları, genel kurul salonu, toplantı odaları, kütüphaneler, yemek salonları ve otoparkların yer aldığı Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi ve Parlamento binası çok amaçlı hizmet verecek şekilde inşa edildi. Yerleşke kapsamında inşa edilen 452 bin 428 metrekare büyüklüğündeki millet bahçesinde ise 2 bin 250 kişilik bir camii, sosyal yapılar, kafeteryalar, etkinlik ve spor alanları yapıldı. Millet Bahçesi'ne özel olarak getirilen binlerce ağaç dikildi.

OSMANLI ÇİNİSİ MARMARA MERMERİ VE KIBRIS TAŞI KULLANILDI

Yerleşkenin yapımında özel detaylar da çalışıldı. Dünyada başka bir yerde kullanılmayan bu yerleşkeye özgü madeni KKTC'de bulunan Kıbrıs Taşı proje için özel olarak üretildi. Yerleşkenin tüm cephesi Kıbrıs taşından örüldü. Bunun yanında yerleşkenin dış cephesinde mavi Osmanlı Çinisi ve Köşelerde ise Marmara Mermeri Kullanıldı. Mühendisler tarafından özel olarak tasarlanan Cumhuriyet aksı ile de yerleşke ile Beşparmak Dağları'nda bulunan KKTC Bayrağı aynı hizaya getirildi.

SON HAZIRLIKLAR YAPILIYOR

Sabah Muhabirlerinin yerinde incelediği yerleşkede hummalı bir çalışma yürütülüyor. Açılışının kısa bir süre sonra Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacağı öğrenilen yerleşkede son hazırlıklar yapılıyor. Mobilyaların yerleştirildiği görülen yerleşkede çevre temizliği ve peyzaj çalışmaları devam ediyor.

KIBRIS TÜRKÜNÜN MÜCADELESİNİN SİMGESİ

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, inşa edilen yerleşkeye ilişkin SABAH'a özel açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanlığı ve Meclis binalarının, KKTC için önemine vurgu yapan Ersin Tatar, "KKTC'nin bağımsızlığının, özgürlüğünün ve bir devlet olduğunun simgesi olmuştur. İnşallah Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretinde yakın tarihte açılışı gerçekleştirilecek.

Recep Tayyip Erdoğan ve anavatan Türkiye'ye çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü böylesine bir projeyi bu kadar kısa bir zamanda gerçekleştirebilmek için hiç basit ve kolay bir iş değil. Burada gerçekten büyük bir eser ortaya çıktı. Ve bu eser Kıbrıs Türkü'nün asırlardır verdiği mücadelenin simgesi haline gelecektir. Yüzyıllar boyunca Kıbrıs Türk halkına hizmet verecektir." ifadelerini kullandı.

DOĞU AKDENİZ'DEKİ BAĞIMSIZ TÜRK DÜNYASININ MÜHRÜ

Ersin Tatar şöyle devam etti: "Bu yapılar, Doğu Akdeniz'deki bağımsız Türk dünyasının mührüdür. Bütün Türk dünyasının en güneydeki Türk Devleti olan KKTC'nin bir simgesidir." diye konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, "Bu binalar KKTC'nin ve Kıbrıs Türk halkının bağımsızlığının, hürriyetinin, özgürlüğünün ve barış huzur ve güven içinde yaşayabilmesinin bir ifadesidir.

Bütün dünyaya bir mesajıdır. Sınırlarımızdan 2024'te 8 milyon giriş oldu. Bunun yarıdan fazlası, Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinin yanında yer alan Metehan Sınır Kapısı'ndan geçecek. Oradan geçen herkes burayı görecek ve etkilenecek.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a, TOKİ, yüklenici firma, mimara mühendisler ve tüm işçilere hepsine şahsım ve halkım adına bir kez daha teşekkür ederim. Harika bir eser ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.