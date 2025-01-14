Nöbetçi Eczaneler (14 Ocak 2025)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
14/01/2025
LEFKOŞA BÖLGESİ
DAĞMAN ECZANESİ
14.01.2025 (Salı)
08:00 - 00:00
(0533) 847 03 63
Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Yolu, Ortaköy Camii Sırası, Aliriza Efendi Cad. Vakıflar İşhanı, Gülşenoğulları Baklava Karşısı, Ortaköy, Lefkoşa
İNCİRLİ ECZANESİ
14.01.2025 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 330 20 22
46/A Kemal Şemiler Cad. Aydemet - Kermiya, Lefkoşa
SABİHA BULDUK ECZANESİ
14.01.2025 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 228 65 65
Şht. Ecvet Yusuf Cad. Bulduk Residence Apt. Dük. No: 3, Yenişehir (Orman Dairesi Yolu), Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ
AYLAND ECZANESİ
14.01.2025 (Salı)
08:00 - 00:00
(0542) 888 29 59
Hasan Cihan Plaza, No: 2, Karaoğlanoğlu. (Girne merkezden Alsancak yoluna doğru-Starlux sinemasını geçtikten 200 metre sonra)
DİLARA ÖZHAMİT ECZANESİ
14.01.2025 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 815 11 88
Mete Adanır Cad. Yukarı Girne No:1 1/A, Kozan Döviz Yanı, Girne
GÜNDAL ECZANESİ
14.01.2025 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 816 05 43
Altınör Apt. A Blok Dük.2 Uğur Mumcu Bulvarı Girne Karakum ( Molto Süpermarket karşısı )
MAĞUSA BÖLGESİ
DEMET ECZANESİ
14.01.2025 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 366 33 50
New Castle No:1 Terminal Molto Market (eski Lemar)yanı Çukurova sok. Mağusa
HİÇKORKMAZ ECZANESİ
14.01.2025 (Salı)
08:00 - 00:00
(0533) 832 24 03
Tünay İrfanoğlu sok. Kaliland Daü Sosyal Konutlar Northerland Premier, Kapı No: 8, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ
İLKİN SADRAZAM ECZANESİ
14.01.2025 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 714 12 22
Binatlıı Sok.N0:6 A/B Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ
ULUS ECZANESİ
14.01.2025 (Salı)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 727 76 49
Ecevit cad. N0:11 Lefke
İSKELE BÖLGESİ
BUSE ULUÇAY ECZANESİ
14.01.2025 (Salı)
08:00 - 22:00
(0533) 840 50 68
Şehit İlker Karter Caddesi No: 30/A, Yeni İskele
KARPAZ BÖLGESİ
OLGUN KAHYAOĞLU ECZANESİ
14.01.2025 (Salı)
08:00 - 20:00
(0533) 849 99 46
Ada Cad. Bafra No: 37 / E Mehmetçik - Karpaz
SAKİNER ECZANESİ
14.01.2025 (Salı)
08:00 - 20:00
(0392) 374 43 56
Yeni Erenköy, Karpaz, Gazimağusa