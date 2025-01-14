Nöbetçi Eczaneler (14 Ocak 2025)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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14/01/2025

Nöbetçi Eczaneler (14 Ocak 2025)

LEFKOŞA BÖLGESİ

DAĞMAN ECZANESİ

14.01.2025 (Salı)

08:00 - 00:00

(0533) 847 03 63

Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Yolu, Ortaköy Camii Sırası, Aliriza Efendi Cad. Vakıflar İşhanı, Gülşenoğulları Baklava Karşısı, Ortaköy, Lefkoşa

İNCİRLİ ECZANESİ

14.01.2025 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 330 20 22

46/A Kemal Şemiler Cad. Aydemet - Kermiya, Lefkoşa

SABİHA BULDUK ECZANESİ

14.01.2025 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 228 65 65

Şht. Ecvet Yusuf Cad. Bulduk Residence Apt. Dük. No: 3, Yenişehir (Orman Dairesi Yolu), Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ

AYLAND ECZANESİ

14.01.2025 (Salı)

08:00 - 00:00

(0542) 888 29 59

Hasan Cihan Plaza, No: 2, Karaoğlanoğlu. (Girne merkezden Alsancak yoluna doğru-Starlux sinemasını geçtikten 200 metre sonra)

DİLARA ÖZHAMİT ECZANESİ

14.01.2025 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 815 11 88

Mete Adanır Cad. Yukarı Girne No:1 1/A, Kozan Döviz Yanı, Girne

GÜNDAL ECZANESİ

14.01.2025 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 816 05 43

Altınör Apt. A Blok Dük.2 Uğur Mumcu Bulvarı Girne Karakum ( Molto Süpermarket karşısı )

MAĞUSA BÖLGESİ

DEMET ECZANESİ

14.01.2025 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 366 33 50

New Castle No:1 Terminal Molto Market (eski Lemar)yanı Çukurova sok. Mağusa

HİÇKORKMAZ ECZANESİ

14.01.2025 (Salı)

08:00 - 00:00

(0533) 832 24 03

Tünay İrfanoğlu sok. Kaliland Daü Sosyal Konutlar Northerland Premier, Kapı No: 8, Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ

İLKİN SADRAZAM ECZANESİ

14.01.2025 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 714 12 22

Binatlıı Sok.N0:6 A/B Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ

ULUS ECZANESİ

14.01.2025 (Salı)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 727 76 49

Ecevit cad. N0:11 Lefke

İSKELE BÖLGESİ

BUSE ULUÇAY ECZANESİ

14.01.2025 (Salı)

08:00 - 22:00

(0533) 840 50 68

Şehit İlker Karter Caddesi No: 30/A, Yeni İskele

KARPAZ BÖLGESİ

OLGUN KAHYAOĞLU ECZANESİ

14.01.2025 (Salı)

08:00 - 20:00

(0533) 849 99 46

Ada Cad. Bafra No: 37 / E Mehmetçik - Karpaz

SAKİNER ECZANESİ

14.01.2025 (Salı)

08:00 - 20:00

(0392) 374 43 56

Yeni Erenköy, Karpaz, Gazimağusa

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TAGS: haber, kıbrıs
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