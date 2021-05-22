Nikaragua'da 5,8 büyüklüğünde deprem

Orta Amerika ülkesi Nikaragua'da 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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22/05/2021

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Nikaragua'da 5,8 büyüklüğünde deprem

Orta Amerika ülkesi Nikaragua'da 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Nikaragua Bölgesel Araştırmalar Enstitüsünün (INETER) web sitesinden yapılan açıklamada, 51 kilometre derinlikte oluşan depremin merkez üssünün ülkenin kuzeybatısındaki Jiquilillo sahilinin 51 kilometre açıklarında olduğu belirtildi.

Depremde herhangi bir can veya mal kaybının yaşanmadığı ancak sarsıntının Chinandega, Leon ve Managua kentlerinde güçlü hissedildiği kaydedildi.

Ülke, sismik hareketliliğin yoğun olduğu "Pasifik Ateş Çemberi" adı verilen deprem kuşağında yer alıyor.

Nikaragua'da 8 Temmuz 2000'de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde 12 kişi yaşamını yitirmişti.

22/05/2021 09:45
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TAGS: Deprem, Nikaragua
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