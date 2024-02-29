'Anıt Ağaçlarımız Semineri' Gazimağusa Bandabuliya’da yapıldı

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29/02/2024

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'Anıt Ağaçlarımız Semineri' Gazimağusa Bandabuliya’da yapıldı

Gazimağusa Bandabuliya'da 7 sivil toplum örgütü paydaşlığında  “Anıt Ağaçlarımız Semineri" yapıldı. 

Organizasyon Komitesinden yapılan açıklamaya göre, Seminerde “Anıt Ağaçlarımız” kitabının yazarı Dağdoğan Sadrazam sunum yaptı. 

Seminerde çam ağaçlarının ilgisizlikten düştüğü kötü durum da konuşuldu ve bu konuda acil önlem alınması çağrısında bulunuldu. Bunun yanında ülkede “yeşil ormanların yerine gri beton ormanlarının yükselmesinden” rahatsızlık duyulduğu dile getirildi, “Ağaçlar geçmişten miras değil gelecek nesillere devredilecek emanettir” vurgusu yapıldı. 

Bir sonraki buluşmanın 9 Mart Doğa Bayramı’nda yapılmasına karar verilerek, seminer tamamlandı.

Organizasyonda aşağıdaki sivil toplum örgütleri yer aldı:

“Her Daim Doğa Dostları Grubu, TOVAD, Kıbrıs Sulak Alan Topluluğu, Karpaz Dostları Derneği, Peyzaj Mimarları Odası, Dağdoğan Yürüyüş Ekibi, Tepebaşı Kültür Sanat ve Doğayı Koruma Derneği (Tepder)” 

 

29/02/2024 09:54
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TAGS: Anıt, Ağaçlarımız, Seminer, Gazimağusa, Bandabuliya
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