1 Milyon TL'lik büyük ikramiye ''48092'' numaralı bilete isabet etti

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18/03/2023

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1 Milyon TL'lik büyük ikramiye ''48092'' numaralı bilete isabet etti

18 Mart 2023 Çekilişinde 1 Milyon TL'lik büyük ikramiye, Lefkoşa bayisi Abdülkadir Yalnız tarafından satılan ‘’48092’’ numaralı bilete isabet etti.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 18 Mart 2023 tarihli Devlet Piyangosu çekildi. Çekilişte 1 Milyon TL'lik büyük ikramiye "48092" numaralı bilete isabet etti. Birimden yapılan açıklamada sıradaki çekilişin 28 Mart tarihinde yapılacağı, büyük ikramiyenin 500 Bin TL olacağı ve biletlerin satışta olduğu da vurgulandı.

18/03/2023 21:07
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TAGS: büyük ikramiye
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