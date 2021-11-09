Atakan: Bu alanı siyasete kurban etmeyelim

Halkın Partisi (HP) Milletvekili Tolga Atakan, sosyal medyadan yaptığı açıklamada yükseköğrenimde yaşanan gerilemeye dikkat çekerek, tehlike çanlarının çaldığını bu alanda seferberliğin şart olduğunu vurguladı.

Atakan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

100,000 öğrenci sınırını aşıp kendimizi "Yükseköğrenim Adası" olarak adlandırdığımız günlerden 42,000 öğrenci seviyesine geriledik. Ülkemizin yükseköğrenim alanında yakalamış olduğu ivmenin, başarının sürekliliği açısından bakıldığında tehlike çanları çalıyor. Bu alanda siyasetten bağımsız bir şekilde geleceğe yönelik bir dizi çalışmanın yapılması, üniversitelerin bu alanda gerekli desteği hissetmesi, ilgili paydaşların gerekli planlamalara dahil edilmesi kısaca her anlamda kendimize çeki düzen vermemiz için çok önemli bir eşikteyiz diye düşünüyorum. Bu gidişatın sonu ülkenin dinamikleri açısından felaket olur. Zaman varken bu alanda bir seferberlik şart.

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09/11/2021 09:57