Sitede
Google'da
x
GÜNDEM
KORONAVİRÜS
YAZARLAR
KIBRIS
SPOR
TÜRKİYE
İNGİLTERE
DÜNYA
EKONOMİ
YAŞAM
SAĞLIK
KADIN
KÜLTÜR SANAT
SİNEMA
ABSÜRD
TEKNOLOJİ
MAGAZİN
CELEBRITY
EĞLENCE DÜNYASI
SOSYAL MEDYA
TATİL
VİDEO
GURME
KADIN
KÜLTÜR SANAT
SİNEMA
ABSÜRD
TEKNOLOJİ
OTOMOBİL
CELEBRITY
EĞLENCE
SOSYAL MEDYA
OTELLER
FIRSATLAR
HABER KIBRIS
Erişim
Mobil Sitemiz
Facebook
Twitter
Arşiv
Kurumsal
Künye
İletişim
Reklam Ver
Reklam Alanları
13/12/2021
13/12/2021 10:10
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
TAGS:
MANŞETLER
TDP ve TKP milletvekili adaylarını yarın açıklayacak
HK KIBRIS
Şengül Saltan Covid19'dan hayatını kaybetti
HK KIBRIS
Enver Bahçeciler tutuklandı
HK KIBRIS
Sterlin/TL 19’u Geçti
HK EKONOMİ
''Teslimat'' İspanya’dan ''En iyi Kısa Film'' Ödülüyle Döndü
HK KÜLTÜR SANAT
Yönetmenliğini Doğuş Özokutan’ın, yapımcılığını Vasvi Çiftçioğlu’nun üstlendiği, Kıbrıs Türk yapımı “Teslimat” adlı kısa film, İspanya’dan “En İyi Kısa Film” ödülü kazandı.
İngiltere'de sağlık sistemi zora girdi
HK DÜNYA
Yüzüne kezzap atan eski sevgilisiyle evlendi
HK TÜRKİYE
Omicron'a karşı en etkili aşı belli oldu
HK DÜNYA
Cenk Uzunoğlu yazdı
HK KIBRIS
Haftanın 'en'leri
HK SPOR
Aksa Süperlig'te 13. hafta geride kaldı, işte haftanın enleri, puan durumu, gol krallığı ve toplu sonuçlar
HK
KKTC’de covid-19’dan bir yeni ölüm
HK
UBP'de ilk sonuçlar açıklandı
HK
Bozalanlar çifti 3 gündür kayıp
HK
Kayıp Bozalanlar çifti bulundu
HK
UBP’de en çok oyu bakanlar aldı
HK
Cep telefonu ile kızların kalçalarını fotoğrafladı
HK
Osman Kırşan aday İtiraz edildi, oylar sayıldı, Kırşan 61 oy öne geçti
HK
UBP Milletvekili aday seçimi resmi sonuçları açıklandı
HK
Demokrat Parti’nin milletvekili adayları ve sıraları belirlendi
HK
Enver Bahçeciler tutuklandı
HK
Covid-19'dan 119'uncu ölüm
HK
200 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi vefat etti!
HK
YDP’de Milletvekili adayları ve sıraları belirlendi
HK
Eşini darp etti, 2 gün tutuklu kalacak
HK
Benzin ve mazot sıkıntısı yaşanıyor
HK
Bakan Pilli: Nalbantoğlu Hastanesi’nde gurur duyulacak operasyonlar yapılıyor
HK
KKTC'ye izinsiz giren fransız 3 gün tutuklu kalacak
HK
Aksa Liglerinde Günün Maç Sonuçları 12 Aralık 2021 Pazar
HK
Sterlin/TL 19’u Geçti
HK
Güney’e geçmek isterken yakalanan 17 kişi tutuklandı
HK
Güney Kıbrıs’ta Beş Kişide Tespit Edilen Omicron Varyantı Nedeniyle Alarma Geçildi
HK
Güney Afrika’dan sevindirici Omicron haberi
HK
Aksa Liglerinde Puan Durumu 12 Aralık 2021
HK
Norveç'te bir kedi sahibinin kanser olduğunu hissetti
HK
Peş peşe kötü haberler geliyor
HK
Şengül Saltan Covid19'dan hayatını kaybetti
HK
Arıklı: Taş yerinde ağırdır
HK
Kanunsuz avlanan şahıs tutuklandı
HK
DP, TDP ve YDP Bugün Aday Belirleme ve Sıralama Seçimi Yapıyor
HK
Survivor All Star kadrosu açıklandı
HK
Türkiye sınırına yapılan askeri yığınağa Rusya’dan sert tepki
HK
Dünya'nın en soğuk köyündeki “zombi yangın” görüntülendi
HK
Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama
HK
O gemi aylar sonra yine Süveyş Kanalı'nda
HK
Mustafa Yaşınses'e sakatlık şoku!
HK
Döviz Kurları (13 Aralık 2021)
HK
TDP'li Üyeler, Aday Sıralamaya Yönelik Oy Vermek İçin Sandık Başına Gitti
HK
Esentepe'nin Bazı Bölgelerinde Yarın Elektrik Kesintisi Olacak
HK
Purnara Mülteci Kampı önünde protesto eylemi
HK
Denktaş-Mişon ikilisinden çifte zafer
HK
Böyle teker teker azalmak elbette çare değil ama peki çare nedir?
HK
Uğur Şahin’den Omicron aşısı açıklaması
HK
Özersay: Anayasa ve hukuk yerlerdedir
HK
Küresel ısınma kuraklığı artırarak, günlük hayatı ve tarımsal üretimi olumsuz etkiliyor
HK
Aksa Liglerinde Günün Maçları 12 Aralık 2021
HK
ABD'de hortum felaketi: Can kaybı 70'i aştı
HK
Omicron'a karşı en etkili aşı belli oldu
HK
Zaroğlu: 11 bin üye falan yok, kalmadı
HK
Pakistan'da çocuk felci aşılama ekiplerine saldırı
HK
KKTC Gazete Manşetleri (13 Aralık 2021)
HK
Türkiye’de 182 can kaybı, 17 bin 956 yeni vaka
HK
Tatar, Cahit Bozatlı Anı Turnuvası ve Ödül Töreni’ne katıldı
HK
Dolar 14'ü aştı
HK
Ekmekçi: Pandemiyle Mücadelede Yoğun Bakım Krizi Sürüyor
HK
Yüzüne kezzap atan eski sevgilisiyle evlendi
HK
Kadir İnanır taburcu oldu! İşte ünlü oyuncunun son durumu
İtalya içten yanmalı motorlu araç üretimi ve satışını bitirecek
Haftalık burç yorumları (13-19 Aralık 2021)
Şeyma Subaşı'ndan romantik paylaşım
Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama
Acun Ilıcalı'dan Survivor All Star kadrosuyla ilgili açıklama
Seren Serengil, hastaneye kaldırıldı
Volkswagen'in araç teslimatı çip krizi etkisiyle kasımda yüzde 31,5 geriledi
Demet Akalın'ın çizmelerine eleştiri
Ali Atay'dan kafa karıştıran paylaşım... Hazal Kaya hamile mi?
Botoks yapılan develer güzellik yarışmasından diskalifiye edildi
Amazon'a 'rekabet' cezası
Dörter Construction’dan kaçırılmayacak fırsat
Japon milyarder Maezawa'nın uzay yolculuğu başladı
Instagram'da şikayetler yüzde 224 arttı
‘Satranç’, 10 Aralık’ta Sinemaseverlerle Buluşacak
İnek sağarak güçlendirdiği bileğiyle dünya üçüncüsü oldu
Mert Optik'ten dev kampanya
Dekolteler yarışması mı yapılıyor?
WhatsApp'a yeni güncelleme
İngiltere'de en popüler erkek ismi Muhammed
St. Petersburg'da son 128 yılın en soğuk 6 Aralık günü
Kripto para borsasına 196 milyon dolarlık vurgun
Rachel Araz'ın kıyafeti ti'ye alındı
Altın Kelebek Ödülleri'ne Melis Sezen dekoltesiyle damga vurdu
Dünyanın en mutlu ülkesi Finlandiya, 3 maddeli formülü açıkladı
Yine katliam yapacaklar!
Aşı için sahte kol yaptırdı!
Almanya'da şaşkına çeviren kaza…
NASA açıkladı...
La Casa de Papel hayranlarına güzel haber!
Kedi videolarındaki gizli tehlikeye dikkat!
Omicron varyantı 1964 yılında film olarak yayınlanmış
Genetik cinsiyet seçimi başarıya ulaştı, milyarlarca hayvanın öldürülmesinin önüne geçilebilir
İnsanı en iyi taklit eden robot: Ameca
2021'in son Güneş tutulması gerçekleşti
Aslan I cüce galaksisinde, Samanyolu'ndaki kadar büyük kara delik bulundu
Günlük burç yorumları (4 Aralık 2021)
Genç Yapı Market'ten Günün Fırsat Ürünü
Kediler koronavirüs komplolarının 'günah keçisi' oldu
Çariçe İkinci Katerina'nın aşılamanın önemine dikkat çektiği mektubu açık artırmada satıldı
Alec Baldwin ölümlü kazadan sonra ilk kez konuştu
Talep olursa kaldırılacak…
Kadir İnanır’dan haber var! Arkadaşı fotoğrafını paylaştı
Avrupa'da yılın otomobili için 7 aday belirlendi
Aslı Enver oyunculuğa ara verdi!
Metaverse'te dijital yat 650 bin dolara satıldı
NASA enkaz tehlikesi nedeniyle uzay yürüyüşünü erteledi
WhatsApp, kendi sticker'larınızı oluşturmanıza izin verecek
Örümcek Adam filmi gişe rekorları kıracağının sinyalini şimdiden verdi
NASA, uzay yürüyüşünü erteledi
Twitter'ın yeni CEO'su Parag Agrawal oldu
Hadise ve Mehmet Dinçerler tatil dönüşü kaza yaptı!
Twitter CEO'su Jack Dorsey istifa etti
Seren Serengil'den üzen haber! 'Yavaş yavaş eriyorum'
Zerrin Özer hastaneye kaldırıldı
Çinli teknoloji devinden elektrikli araç yatırımı
Sadece 24 saat uygulanan dev indirimler bugün
Haftalık burç yorumları (29 Kasım-5 Aralık 2021)
ABD'li firma yeni insansı robotu için yüz arıyor
Bir teknoloji şirketi daha elektrikli otomobil işine giriyor
ABD, UFO'ların peşini bırakmıyor
Ünlü ‘Afgan Kızı’ fotoğrafındaki Gula, İtalya’ya kaçmayı başardı
Uzman isimden çarpıcı açıklama: Altıncı kitlesel yokoluş!
WhatsApp yeni özelliği üzerinde çalışıyor
Küresel sorunlara küresel bakamamak: İş birliği neden kolay değil?
Hande Erçel’in doğum günü pozlarına beğeni yağdı
Jennifer Lawrence: Çıplak fotoğraf travmasını asla atlatamayacağım
Yaşayan en yaşlı kedi o olabilir!
Elon Musk: Tweet'lerimi tuvalette atıyorum
Bilim insanları açıkladı: Astrolojiye inananlar narsist ve daha az zeki
Neden çocuğumuzu överken dikkat etmeliyiz?
WhatsApp yeni özelliğini tüm kullanıcılara sundu
Pegasus skandalı büyüyor: Apple, İsrailli şirkete dava açtı!
Dünyanın en yaşlı insanı öldü
Tuba Ünsal İtalyan filminde başrol oynayacak
Microsoft'un yeni emojileri artık Windows 11'de de mevcut
Dünya'ya çarpma riski taşıyan asteroidleri saptırma denemesi başlıyor
Avustralya: La Nina hava olayları başladı
WhatsApp'tan yeni güncelleme: Mesajlara tepki verebileceksiniz
Kendisiyle evlenen Brezilyalı model şimdi de boşanıyor: 'Özel biriyle tanıştım'
Almanya'da ikiz kutup ayıları dünyaya geldi
Serdar Ortaç'a Kıbrıs'tan kötü haber
Einstein'ın 'en değerli' el yazması açık artırmayla satılacak
MacKenzie Scott'ın serveti 8.6 milyar dolar bağışa rağmen erimiyor
WhatsApp Avrupa'daki gizlilik politikasını değiştirdi
Haftalık burç yorumları (22-28 Kasım 2021)
Tom ve Jerry'nin asıl isimleri ortaya çıktı
Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili hastaneden yeni açıklama
2021 yılının en iyi peyniri seçildi
Atatürk'ün hiç bilinmeyen röportajı ortaya çıktı
Apple ofise dönüşü 2022'ye erteledi
Son 581 yılın en uzun Ay tutulması fotoğraflandı
Instagram o uygulamasını yıl sonundkapatacaka
Acun Ilıcalı açıkladı; O Ses Türkiye bitiyor mu?
Genç müzisyen, CD’sini Fuat Oktay’a takdim etti
İrem Derici: Kazandığımın yarısını estetiğe yatırdım!
50 bin ağaca eşdeğer karbondioksiti temizleyebilen gökdelen tasarlandı
Facebook ile polisler arasında sahte hesap krizi
Son 6 asrın en uzun Ay tutulması yaşanacak
Haberi NASA duyurdu!
Ünlü çift aşka geldi! Kıbrıs romantizmi...
Jamie Dornan: Grinin Elli Tonu'nda oynadığım için pişman değilim
Bilim dünyası dokuzuncu gezegenin peşine düştü
Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'den müjdeli haber!
Başbakanın suikastı ile ilgili diziye tepki: Netflix’e dava açılıyor
Nusret’e dava açıldı: Helal et iddiası gündeme geldi
Apple, doğrudan yedek parça satmaya başlayacak
Yeni gelişme: Ateşleme senaryoda yoktu
Tuğba Özay derin yırtmacıyla poz verdi
Döveç Group “Geleceğe Temiz Bir Nefes” Etkinliği Düzenledi
Fahriye Evcen uludu, espriler havada uçuştu
Uzmanlar uyardı ama... Çocuklar okula çıplak ayak gidecek!
‘Gönyeli’de Hayat Var’ Yarışmasında Ödüller Veriliyor
Güzelyurt Belediyesi Genç Yetenekler Konseri Düzenledi
Facebook'tan hacker önlemi
Aleyna Tilki'den Elmalı davası tepkisi!
Bill Gates, ilk nükleer santralini kurmaya hazırlanıyor
Ebru Şallı'nın eşine hapis cezası: Kuveytli iş insanlarını 20 milyon dolar dolandırdı
Dünyanın en hızlı bilgisayarı listesinde zirve değişmedi
Bahadır Sağlam Bu Gece Narnia Garden'da
Facebook'tan "hackerlara geçit yok" mesajı
2021 yılı 1880'den bu yana yaşanan en sıcak 10 seneden biri
Huawei Watch GT 3 Türkiye'de ön satışa sunuldu
Üç boyutlu yazıcıdan etsiz kebap ürettiler
Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi’nde “Çim İnsan Atölyesi” Yapıldı
Burak Özçivit hakkında 4 yıl 1 ay hapis talebi
Uzayda yeni kriz: Yüzlerce enkaz yörüngeye dağıldı
4 kulaklı doğan yavru kedi Midas viral oldu
Yemeksepeti yeniden hacklendi iddiası: Şirketten açıklama geldi
Dünyanın en büyük elmas madeninde yeni bir mineral bulundu
Adele travmatik aile yapısını ağlayarak anlattı
Bülent Ersoy'dan orkestra ekibine tepki: Ben onları tercih ediyor muyum
Gökhan Çıra, Selin Ciğerci'yi çabuk unuttu
Mevsim geçişlerinde saç dökülmesi nasıl önlenir?
WhatsApp, gizliliği kişiselleştiriyor!
Başarılı insanların benzer kıyafet seçimi bize ne anlatıyor?
Gençlik Dairesi’nin Düzenlediği Etkinlikler Sona Erdi
Zuhal Olcay: Bir kostümü 4-5 kez giymeliyiz
Ürdün - İran Kadınlar Asya Kupası maçında erkek kaleci iddiası
Deniz Akkaya 'Söylemezsem Olmaz' programından neden ayrıldı?
Aysun Kayacı'nın babası Selahattin Kayacı vefat etti
Ebru Gündeş, pandemide otelde kalmamak için Kıbrıs’ta ev aldı
Ebru Gündeş ve Hadise bu yılbaşında Kıbrıs Concorde Hotels'de
Akıl almaz olay! Hayranının yüzüne idrarını yaptı
Serdar Ortaç'ın borcu dudak uçuklattı!
iPhone 13 Pro Max, 80 milyon yıllık T-rex dişi kullanılarak tasarlandı:
Koronavirüse yakalanan Hakan Ural günler sonra canlı yayında: Yaşadığıma inanamıyorum
UUİ acil yörünge değiştirdi: Uzay'daki çöplük problemi büyüyor
Yargı dizisindeki Kadir Şeker sahnesi sosyal medyaya damga vurdu
WhatsApp'tan yeni özellik: Gizlilik kişiselleşiyor
Duygu Özaslan tarzıyla not aldı
"Gür sakallıların daha fazla erkeklik hormonu var" tezi çöktü
Irak’ta robot garsonların hizmet verdiği ilk restoran açıldı
Nusret Gökçe 'İngilizcem neredeyse bir İngiliz gibi!' dedi yayınladığı video tartışma konusu oldu
Halk akrep saldırısına uğradı
DAÜ’de II. 15 Kasım Cumhuriyet Koşusu Gerçekleştirildi
Seda Bakan, Murat Boz'a sahip çıktı: Haksızlık yapılıyor
Şeyma Subaşı ile Mısırlı Mohammed Alsaloussi barıştı
Toshiba üçe bölünüyor: Tarih belli oldu
Tiramisu tatlısı 'annesini' de kaybetti
Acun Ilıcalı'dan Hull City açıklaması
Netflix'ten çocuklara özel uygulama
Elon Musk, Tesla'da hisse satışlarına devam ediyor
Bonita Skin & Aesthetics Clinic Courtyard Long Beach’te Hizmete Girdi
Yeni araştırma: Kediler, sahiplerinin hareketlerini onları görmeden kulaklarıyla izliyor
Hülya Avşar 'Telefonumdan silmedim' demişti, Tanju Çolak ilk kez konuştu
Elon Musk iş görüşmelerinde hangi soruyu soruyor?
Camdaki Kız'da gerçekler ortaya çıktı! Nalan, Sedat ve Cana'nın ihanetini öğrendi
Alec Baldwin dahil üç kişiye dava
Facebook'tan Nusret kararı: Engeli kaldırdık nedenini araştırıyoruz
Apple'ın ilk bilgisayarı rekor fiyata satıldı
Hava taksi hizmeti 2025'te başlayacak
Twitter kripto para dünyasındaki hacmini genişletiyor
SPOT COP26’da İklim Değişikliği ve Deniz Kaplumbağaları Konulu Panelde Sunum Yaptı
15 Kasım Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları “Cumhuriyet Korteji” ile Başlıyor
Moda tasarımcısı Bahar Korçan hayatını kaybetti
Instagram'dan yeni özellik: Ücretli abonelik
Acun Ilıcalı, MasterChef’ten elenen Emre Büber’e hayatının fırsatını sundu
Alec Baldwin olayında silahın arkasındaki isim ortaya çıktı
Ece Seçkin süper minisiyle sahnedeydi!
WhatsApp o özelliğini kullanıma açtı
Seul, metaverse'e adım atan ilk kent olacak
İsveç, ulusal nüfus kaydında yasal cinsiyet değiştirme yaşını 12'ye indiriyor
NASA 2025’e kadar aya insan göndermeyecek
NASA'nın yeni iklim uydusu Dünya'yı ilk kez görüntüledi
Vin Diesel'den Dwayne Johnson'a 'Hızlı ve Öfkeli 10' çağrısı
Adını Feriha Koydum'un Lara'sı Feyza Civelek bir deri bir kemik kaldı!
“Güzel Sanatlar Cumhuriyet Sergisi” 17 Kasım’da Açılacak
Jeff Bezos'un sevgilisi, Leonardo Dicaprio ile tanışırken adeta kendinden geçti
Türkan Şoray, eski dostu Fatma Girik’i ziyaret etti
Ivana Sert koronavirüse yakalandı
Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'ten boşanma iddialarına yanıt
Ünlü isimler yılbaşında Kıbrıs'ta sahne almaya hazırlanıyor
Chris Pratt, Super Mario'dan sonra Garfield'a ses verecek
Şener Şen: Meydanı gençlere bırakmam gerek
Eyfel Kulesi uzunluğundaki bir asteroit Dünya’ya doğru yola çıktı
Alphabet'in piyasa değeri kısa süreliğine 2 trilyon doları geçti
Netflix, çocuklara yönelik yeni özelliğini yayınlamaya hazırlanıyor
Pandeminin karanlık yüzü: Binlerce ton atık denizlere karıştı
Popüler Haber
KKTC’de covid-19’dan bir yeni ölüm
UBP'de ilk sonuçlar açıklandı
Bozalanlar çifti 3 gündür kayıp
Kayıp Bozalanlar çifti bulundu
UBP’de en çok oyu bakanlar aldı
Cep telefonu ile kızların kalçalarını fotoğrafladı
Osman Kırşan aday İtiraz edildi, oylar sayıldı, Kırşan 61 oy öne geçti
UBP Milletvekili aday seçimi resmi sonuçları açıklandı
Demokrat Parti’nin milletvekili adayları ve sıraları belirlendi
Enver Bahçeciler tutuklandı
Ana sayfa
Künye
İletişim
Reklam Ver
Gizlilik ve Kullanım Koşulları
Mobile Sitemiz
Arşiv
Facebook
Twitter
GÜNDEM
YAZARLAR
KIBRIS
TÜRKİYE
İNGİLTERE
DÜNYA
EKONOMİ
YAŞAM
KADIN
ABSÜRD
TEKNOLOJİ
MAGAZİN
CELEBRITY
EĞLENCE
KÜLTÜR SANAT
SİNEMA
SAĞLIK
TATİL
GURME
VİDEOLAR
ACAPULCO
© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.