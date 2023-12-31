Kerem Aktürkoğlu ameliyat oldu

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31/12/2023

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Kerem Aktürkoğlu ameliyat oldu

Galatasaray'da forma giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, burnundan ameliyat edildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten 25 yaşındaki oyuncunun sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu, konka hipertrofisi ve nazal septum deviasyonu (Burun eti büyümesi ve burun duvarı problemi) nedeniyle Medicana Ataköy'de başarılı bir operasyon geçirmiştir. Oyuncumuzun sağlık durumu iyi olup, bu geceyi müşahede altında geçirecektir." ifadeleri kullanıldı.

 

 

31/12/2023 10:17
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TAGS: Kerem Aktürkoğlu ameliyat oldu
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