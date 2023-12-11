Cumhurbaşkanı Tatar, 'kişisel temsilci' adayını onayladı!

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11/12/2023

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Cumhurbaşkanı Tatar, 'kişisel temsilci' adayını onayladı!


Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in önerdiği Kişisel Temsilci adayını onayladı. Cumhurbaşkanı Tatar, dün akşam saatlerinde onayına ilişkin bildirimi BM Genel Sekreteri’ne ulaştırdı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, diğer görevleri yanında Kolombiya’nın Dışişleri eski Bakanı ve BM Daimi Temsilciliği de yapan María Ángela Holguín Cuéllar, BM Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi oldu.

BM Genel Sekreteri’yle varılan mutabakat uyarınca, Kişisel Temsilci 6 ayı geçmeyecek bir süre için atanacak ve tek görevi de yeni ve resmi bir müzakere sürecine geçilebilmesi için iki taraf arasında ortak bir zemin olup olmadığını araştırmak olacak.

11/12/2023 10:41
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TAGS: Antonio Guterres, Ersin Tatar Birleşmiş Milletler
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