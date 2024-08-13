Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin yeni Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim'i kabul etti

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13/08/2024

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Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin yeni Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim'i kabul etti

 Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye’nin yeni Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim’i kabul etti.

Serim, sosyal medya hesabı üzerinden kabule ilişkin bir açıklama yaparak, “Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz tarafından Lefkoşa Büyükelçisi atanmam vesilesiyle kabul edildik. KKTC ile ilişkilerimiz ve işbirliğimizi her alanda daha ileriye taşıyacak hususlar hakkında istişarelerde bulunduk.” ifadelerini kullandı.

Serim, “Nezaketleri, destekleri ve hüsnükabulü için kendilerine şükranlarımı sunuyorum” dedi.

 

 

13/08/2024 10:42
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TAGS: Cevdet Yılmaz, Türkiye
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