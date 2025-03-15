Girne'de Müşteri Ödemelerini Kişisel Hesabına Aktaran Şirket Çalışanı Tutuklandı

Girne'de Karaoğlanoğlu Caddesi'nde faaliyet gösteren bir işletmede satış sorumlusu olarak çalışan Ahmet Düzce'nin, müşteriden gelen ödemeleri şahsi hesabına aktarmak suretiyle toplam 106.550 TL tutarında para çaldığı iddiasıyla tutuklandığı açıklandı.

Polis, 2024 yılı Şubat ayından 2025 yılı Mart ayına kadar olan süreçte zanlı Düzce'nin, müşterilerden biri olan R.D.'den işletmeye gönderilen toplam 117.800 TL’lik ödemenin 106.550 TL’sını kişisel hesabına aktardığının tespit edildiğini aktardı.

İşletme sahibinin şikayeti üzerine 14 Mart 2025 tarihinde polisin haberdar edildiğini belirten polis, Ahmet Düzce’nin derdest emriyle tutuklandığını bildirdi. Polis, konuyla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğünü, alınması gereken ifadeler olduğunu ve zanlının beyanlarının doğruluğunun araştırılacağını ifade ederek, soruşturmanın sağlıklı ilerleyebilmesi için zanlının ilk etapta 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede şahadeti değerlendiren Yargıç Murat Soytaç, soruşturmanın tamamlanması amacıyla zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.