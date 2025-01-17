Beşiktaş, yeni teknik direktörünü açıkladı: “Görüşmelere başlanmıştır”

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Şirketimiz, Futbol A takım teknik direktörlük görevi için Ole Gunnar Solskjaer ile görüşmelere başlamıştır.”



ÖĞLE SAATLERİNDE İSTANBUL'DA OLACAK



Kulüpten yapılan bir diğer açıklamada ise "Görüşmelere başladığımız Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer’i taşıyan uçak, bugün 14.00 - 15.00 saatleri arasında Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nde olacaktır" denildi.