Bogazköy'de kaza...

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07/04/2023

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Bogazköy'de kaza...

Boğazköy’de sabah saatlerinde Samuel Kolawole Adisa'nın, direksiyon hakimiyetini kaybedip bariyerlere çarptığı kazada, yaralanan olmadı.

Polisten verilen bilgiye göre, 06.45 sıralarında, Boğazköy’ de Girne - Lefkoşa anayolu 6-7 kilometreleri arasında Samuel Kolawole Adisa (E-19), yönetimindeki LV 699 plakalı salon araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hâkimiyetini kaybedip yolun solundan yoldan çıkarak çelik bariyerlere çarptı.

07/04/2023 10:46
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TAGS: Samuel Kolawole Adisa, haber, kıbrıs
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