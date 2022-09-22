Hademeler grevde, çocuklar mağdur

Haber Kıbrıs-Yağmur Düşer

Kamu-İş, Pazartesi günü Lefkoşa’da Değirmenlik Lisesi, 20 Temmuz Fen Lisesi ve Gönyeli İlkokulu’nda grev kararı aldığını duyurmuştu. Özellikle Gönyeli İlkokulu’nda çocuğu okuyan veliler, çocukların yaşlarının küçük olduğu için hademelerin grevinden dolayı sağlıklarının tehlikede olduğunu ifade etti.

OKULDA TUVALETLER PİSLİK İÇİNDE

Gönyeli İlkokulu’nda çocuğu okuyan veliler, hademelerin grevde olduğu için çocukların mağdur olduklarını söyledi. Haber Kıbrıs Haber Merkezine ulaşan veliler, okulda görevli hademelerin pazartesinden beri grevde olduklarını ve okulda hiçbir temizlik yapılmadığını belirtti.

Özellikle okulda tuvaletlerin pislik içinde olduğunu ifade eden veliler çocukların pis tuvaletleri kullanmak zorunda kaldıklarını ve sağlıklarını tehdit ettiğini söyledi.

MOBİNG VE TEHDİTLER SÜRÜYOR

Kamu-İş, Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda önceden taşeron işçisi olarak çalışan ve şu anda Kamu-İş’in üyesi olan çalışanlara yapılan mobing ve tehditlerin hala daha devam ettiği gerekçesi ile üç okulda grev yapıyor.

Kamu-İş, Pazartesi gününden itibaren Lefkoşa’da Değirmenlik Lisesi, 20 Temmuz Fen Lisesi ve Gönyeli İlkokulu olmak üzere üç okulda uyarı grevine gitti.

Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, yaptıkları tüm çağrılara duyarsız kalınmaya devam edilirse eylemlerinin genişleyerek ada genelinde tüm okullara yansıyacağını vurguladı.

Serdaroğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

GREV ADA GENELİNE YAYILABİLİR

"Çalışma barışının bir an önce sağlanması için yapılan bu uyarıya hükümet duyarsız kalmaya devam edip, çalışanlara mobing yapanlara seyirci kalmaya devam ederlerse eylemlerimiz genişleyerek ada genelinde tüm okullara yansıyacaktır. Bu konuda oluşacak olan mağduriyetlerden sendikamız sorumlu değildir. Tüm sorumluluk Milli Eğitim Bakanlığı ve hükümete aittir. Kamuoyuna duyurulur.”

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22/09/2022 11:16