Rusya’nın soykırım iddiası kaygılandırıyor

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Rusya’nın Ukrayna’nın Donbass bölgesindeki çatışmalarla ilgili yalan iddialar yaydığını, bunlar arasında soykırım, kitle mezarları ve kimyasal silah üretimi iddialarının olduğunu belirtti. Price Rusya’nın bunları Ukrayna’yı işgal bahanesi olarak kullanabileceğine dikkat çekti.

Price, Washington’un henüz Rusya’nın askerlerini Ukrayna sınırından geri çektiğine dair işaret görmediğini belirtti. Sözcü ‘‘Olası bir Rusya işgaline dair kaygılar azalmadı ve aksine Rus güçleri savaş konumunu alıyor’’ dedi.

Price, Dışişleri Bakanlığı’nın günlük basın toplantısında Ruslar’ın kontrol ettiği bölgelerde Ukrayna ordusu tarafından öldürülen sivillerin toplu mezarlarının bulunduğu ve ABD ile Ukrayna’nın kimyasal silah geliştirdiği iddialarının Rusya tarafından yayıldığını belirtti.

Price, özellikle Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’in delil göstermeksizin Ukrayna’nın doğusundaki Donbass bölgesinde “soykırım” yaşandığı iddiasında bulunmasının ABD’yi kaygılandırdığını söyledi.

Price, “Bunlar Rusya’nın Ukrayna’ya karşı askeri harekat için geliştirdiği bahaneler’’ diye konuştu.

Donbass olarak bilinen Donetsk ve Luhansk bölgelerinde Rusya’nın desteklediği ayrılıkçılar, 2014 yılında Ukrayna hükümetinin kontrolundan çıkarak bağımsızlıklarını ilan etmiş, bu durum Ukrayna ordusuyla çatışmaya yol açmıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) çatışmaların başlamasından bu yana bölgede 3 bin 100’den fazla sivilin öldüğünü 7 binden fazla kişininse yaralandığını bildiriyor.

Biden yönetimi bu ay yaptığı açıklamada Rusya’nın Ukrayna ordusu tarafından Ruslar’ın kontrolundaki bölgelerde düzenlenmiş gibi gösterilen sahte patlama sonrası video görüntüleri yayabileceğini ve bunları Ukrayna’yı işgalin bahanesi olarak kullanabileceğini belirtmişti.

UKRAYNA’DAN BM GÜVENLİK KONSEYİ’NE BAŞVURU

Ukrayna da iki ayrılıkçı bölge olan Donetsk ve Luhansk’ın bağımsızlığının Rusya parlamentosu tarafından tanınmasının ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne kararın Perşembe günü görüşülmesi için resmen başvuruda bulundu.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, Rusya parlanetosundan geçen kararın Ukrayna’nın doğusunda savaşı sonlandırma çabalarını baltaladığını belirtti.

Rusya'nın Ukrayna sınırı ve Belarus'ta çok sayıda asker konuşlandırması batının işgal kaygılarını arttırırken Moskova askerlerini sınırdan üslerine çekmeye başladığını öne sürmüştü.

Rus Savunma Bakanlığı son olarak tankların ve topçu birliklerinin Kırım Yarımadası'ndan ayrılma görüntülerini yayınladı. Ancak batılı ülkelerin istihbarat servisleri çekilme iddialarını doğrulayamıyor.

‘‘RUSYA ASKER YIĞMAYA DEVAM EDİYOR’’

Estonya Dış İstihbarat Servisi Rusya’nın Ukrayna sınırına asker yığmaya devam ettiğini bildirdi ve Moskova’nın ülkeye sınırlı bir askeri müdahalede bulunmasının mümkün olduğunu kaydetti.

Estonya Dış İstihbarat Servisi Başkanı Mikk Marran saldırıda füzelerin kullanılabileceğini ve önemli alanların işgal edilebileceğini belirtti.

Marran, ‘‘Şimdilik tahminimiz yoğun nüfuslu şehirlerden kaçınmaları, bu bölgelerin kontrol edilmesi için çok sayıda asker sevk edilmesi gerekir. Ancak Rus birliklerinin hangi yolu kullanabilecekleri konusunda kesin bir kanıya varılmış değil’’ diye konuştu.

İngiltere Savunma İstihbarat Şefi Jim Hockenhull da ‘‘Rusya’nın Ukrayna sınırından askerlerini çektiğine dair delil görmedik. Tersine Rusya Ukrayna yakınında askeri mevzilenmesine devam ediyor. Buna ek zırhlı araç, helikopter ve Ukrayna sınırına yaklaştırılan seyyar hastane dahil’’ dedi.

''RUS UÇAĞI AKDENİZ'DE ABD UÇAĞINA YAKLAŞTI''

Öte yandan ABD Savunma Bakanlığı, Rusya’ya ait bir askeri uçağın Akdeniz üzerinde ABD donanma uçaklarına yaklaştığını belirtti.

İki ülke arasında bu tür temaslar nadir olmasa da bunun Ukrayna konusunda gerginlik yaşanan bir dönemde olması dikkat çekti.

Açıklamada Rus uçağının Akdeniz üzerinde uluslararası hava sahasında ABD Donanmasına ait P-8A tipi uçağa yaklaştığı belirtildi.

Pentagon Sözcülerinden Mike Kafka tarafından yapılan açıklamada ‘‘Kimse yaralanmadı ancak bu tür etkileşimler hatalı hesaplama ve kazalarla sonuçlanabilir ve daha tehlikeli sonuçlar doğurabilir’’ denildi.

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17/02/2022 11:06