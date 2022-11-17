Harmancı: Kent hakkı, Sosyal Adalet ve Sürdürülebilir Gelişim İlkelerimiz Doğrultusunda Beraber Çalışmaya Devam Edeceğiz

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı ve TDP LTB Başkan adayı olarak açıklanan Mehmet Harmancı ileriki dönemin politikalarını belirleyen temel ilkenin “nitelikli kentsel gelişim ve dönüşümü sağlam temeller üzerine kurmak” olduğunu vurguladı.

LTB Basın bürosundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Şehir Plancıları Odası Başkanı Gizem Caner ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Harmancı, yerel yönetimler ve şehir plancılarının her zaman için yollarının kesiştiğini söyledi.

Niteliği dolayısıyla Lefkoşa’nın diğer kentlerde yaşanan planlama süreçlerinden bir fiil etkilenen bir şehir olduğuna işaret ederek sözlerini sürdüren Harmancı, bunun en son örneklerinin de İskele, Mağusa emirnamesi dolayısıyla Lefkoşa’nın imar planının revizyonunda yaşanan aksama olduğunu, bunun da şehirle ilgili beklentileri ve gelişimi de etkilediğini ifade etti.

Harmancı ayrıca “Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin Yasa” ile, önümüzdeki yıllarda Lefkoşa’nın coğrafik olarak büyüme ve gelişmesi açısından da dar bir alana sıkıştırıldığına dikkat çekti.

-“Hem ekonomik hem de hizmetler açısından öngörülemeyecek risklere karşı hazırlıklı ve dayanıklı bir yapı oluşturduk”

Mehmet Harmancı, her geçen gün nüfusun daha da yoğunlaştığı şehirlerin, sosyal adalet ve sürdürülebilir kalkınma çabalarının da merkezi haline geldiğinin altını çizerek, “son 3 yıldır tüm dünyayla birlikte mücadele ettiğimiz pandemi ve ekonomik kriz, şehirlerin sunduğu kamusal hizmetlerin ve işlevsel kamusal alanların yaşamsal önemine de ayna tuttu. Hem ekonomik anlamda hem de şehrin ihtiyaç duyduğu hizmetler açısından önceden öngörülemeyecek riskler karşısında bile hazırlıklı ve dayanıklı bir yapı oluşturabildiğimizi gösterdi.” diye konuştu.

-“Projelerde başta Şehir Planlamacılar Odası ve Tüm Paydaşlarla İstişare ve İş Birliği”

DAÜ-KENT AG ile iş birliği içinde, bilimsel temellere dayanarak, şehrin ihtiyaçlarını önceliklendirerek ve mümkün olan en yüksek kamusal faydayı sağlayacak şekilde geliştirilen Terminal Bölgesi Yenileme ve Kentsel Tasarım Projesi’nin hazırlanma sürecinde de başta Şehir Plancıları Odası olmak üzere ilgili tüm paydaşlarla yakın istişare içinde çalıştıklarını hatırlatan Harmancı, bu sürecin önümüzdeki dönemde farklı dönüşüm ve gelişim projeleri için de oldukça öğretici olduğunu vurguladı.

Harmancı sözlerini şöyle tamamladı:

“Bu süreçlerinde halkın katılımı da sağlandı ve bu bizim için etkili ve yönlendirici oldu. Aynı zamanda farklı sosyal grupların karar alma süreçlerine dahil olabilmesi için alternatif katılım yöntemlerini de süreçlere entegre edebileceğimizi gösterdi. Yakında tanıtımını yapacağımız mobil uygulamayla kararlara etkin katılım fırsatlarına erişimin önündeki olası toplumsal engelleri aşma yönünde önemli bir adım daha atmış olacağız. Gerek yapısal, gerekse sosyal dönüşümle ilgili şehri etkileyecek önemli kararlarda, şehir sakinlerinin fikirlerinin de alınacağı bir oylama sistemi düşünüyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kent hakkı, sosyal adalet ve sürdürülebilir gelişim ilkelerimiz doğrultusunda beraber çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü biz, hep beraber Lefkoşa’yız.”

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17/11/2022 11:27