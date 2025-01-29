Yunanistan Dışişleri Bakanı, BM Genel Sekreteri ile Telefon Görüşmesi Gerçekleştirdi

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29/01/2025

Yunanistan Dışişleri Bakanı, BM Genel Sekreteri ile Telefon Görüşmesi Gerçekleştirdi

Yunanistan Dışişleri Bakanı George Gerapetritis, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefon görüşmesi yaptı.

Yunanistan Dışişiler Bakanlığı, görüşmede, orta doğudaki son gelişmeler, Yunanistan'ın BM Güvenlik Konseyi içindeki rolü ve Kıbrıs Sorunu'nun ele alındığını açıkladı.

BM Kıbrıs Ofisi'ne yakın UN Cyprus adlı hesabın da bu görüşmeyi RT yapması dikkat çekti.

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TAGS: haber, kıbrıs
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