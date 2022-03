Benan: Devletimiz sonsuza dek yaşatılacak

18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 107’nci yıl dönümü nedeniyle Lefkoşa’da Tekke Bahçesi Şehitliği’nde tören düzenlendi.

Törene, Lefkoşa Kaymakamı Bora Akkuş, askeri yetkililer, bazı siyasi parti, muharip dernek ve kurum temsilcileri katıldı.

Tören, çelenklerin şehitliğe sunulması ile başladı. Saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekildi.

Şehitlik Özel Defteri’nin imzalanmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı.

Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan “Geçmişi büyük kahramanlıklar ve fedakarlıklarla dolu yüce Türk ulusunun altın harflerle yazılmış tarihinde şehitlerin ayrı bir yeri ve büyük bir önemi olduğunu” dile getirdi. Benan, şanlı tarihin her sayfasında ve satırlarında aziz şehitlerin canı ve kanı olduğunu vurguladı.

“ANADOLU TOPRAKLARI KANLA SULANARAK, VATAN YAPILDI”

Benan, Anadolu’yu yurt bilen Türk ulusunun, Anadolu topraklarını vatan yapabilmek için Malazgirt Savaşı’nda, Çanakkale Savaşı’nda, Kıbrıs’ta ve tüm dünyaya karşı savaştığı ulusal Kurtuluş Savaşı’nda on binlerce şehit verdiğini belirterek, “Anadolu toprakları kanla sulanarak, vatan yapılmıştır” dedi.

1571 yılında Kıbrıs’ın fethinde 70 bin şehit verildiğini ve bugün yaşanılan toprakların kanla ve canla vatan yapıldığını ifade eden Gürsel Benan, yüce Türk ulusunun kopmaz bir parçası olan Kıbrıs Türk halkının, vatan yapılan toprakları korumak için bir asırdan fazladır özgürlük ve bağımsızlık mücadelesi ile ulusal davayı en zor koşullara rağmen yürüttüğünün altını çizdi.

“DEVLETİMİZ SONSUZA DEK YAŞATILACAK”

Kıbrıs Türk halkının elde ettiği özgürlük ve bağımsızlık sonucu kurulan KKTC’nin temel değerlerinin en üst seviyesini oluşturan tüm şehitlerin önünde bir kez daha ant içen Benan, devletin sonsuza dek yaşatılacağını ve genç kuşakların bu değerlere sahip çıkması için her türlü çabanın gösterileceğini belirtti.

Benan, şehitliklere çiçek alınmamasını da eleştirdi. Benan “Bugün burada gerçekleştirdiğimiz bu törene şehitlerin kabirlerine karanfil bile alamayacak kadar KKTC’yi fakirleştiren zihniyetleri kınıyorum” ifadesini kullandı.



1.Piyade Alay Komutanlığından Piyade Teğmen Hacı Ömer Şağban da, 107 yıl önce bugün 18 Mart 1915’te, Çanakkale Boğazı’nın denizden geçilemeyeceğinin tüm dünyaya gösterildiği ve deniz zaferinin ilan edildiği gün olduğunu kaydetti. Şağban, bu tarihin 2002 yılından itibaren vatanları için canlarını feda eden şehitleri anmak amacıyla aynı zamanda “Şehitler Günü” olarak kabul edildiğine işaret etti.

“ÇOK ÖNEMLİ BİR KİLOMETRE TAŞI”

Tüm yokluk ve imkansızlıklara rağmen bu zaferin Türkiye Cumhuriyeti’ne giden yolda çok önemli bir kilometre taşı olduğunu vurgulayan Şağban, Çanakkale Savaşı’nın, vatanın bütünlüğü ve bağımsızlığı söz konusu olduğunda Türk milletinin vatanı için hangi zorluklara göğüs gerebileceğinin en güzel örneklerinden biri olduğunu söyledi.

Bu zaferden alınan güçle Kurtuluş Savaşı’nın başlatıldığına dikkat çeken Şağban, işgal altındaki vatan topraklarının kurtarılarak, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulduğunu belirtti.

“ÇANAKKALELER SONSUZA DEK GEÇİLMEYECEK”

Şehitlerin aziz hatırlarının nesilden nesile sonsuza dek yaşatılacağını dile getiren Şağban, “Sizlere söz veriyoruz ki Çanakkaleler sonsuza dek geçilmeyecek, ay yıldızlı al bayrak hiç inmeyecek, dünya var oldukça bu topraklar Türk olmaya devam edecek” vurgusu yaptı.

Lefkoşa Kaymakamı Bora Akkuş ise, Şehitlik Özel Defteri’ne şunları yazdı:

“Aziz Şehitlerimiz,

Birinci Dünya Savaşı’nı seyrinin değişmesine neden olan ve dünyanın en önemli muharebelerinden sayılan Çanakkale Zaferi’nin 107’nci yıl dönümü münasebetiyle buradayız, siz aziz şehitlerimizin huzurundayız.

Çanakkale Zaferi “Çanakkale Geçilmez” destanının büyük bir onur ve gururla yazıldığı, ulus olma bilincinin tohumlarının atıldığı, dünya tarihinde bir benzeri daha olmayan var oluş mücadelesinin destanıdır.

“KAHRAMANLIK DESTANI”

Askeri ve siyasi başarı olmaktan öte inanç, azim ve yiğitlikle örülmüş bir yaradılış tarihidir. Bir milletin bağımsızlığının ve egemenlik aşkının ibret verici kahramanlık destanıdır.

Onun için diyoruz ki; “Dur yolcu, bilmeden gelip bastığın bu toprak bir devrin battığı yerdir.” Bizler; Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümünde söz veririz. Anadolu’muzun ilelebet Türk vatanı olması ve korunması için canlarını veren şehitlerimizi ve kanlarını döken gazilerimizi hiçbir zaman unutmayacak, vatanımıza ve bayrağımıza onurla sahip çıkacağız.”

18/03/2022 11:30