Yamaç Samani gururlandırdı

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11/01/2024

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Yamaç Samani gururlandırdı

26 Aralık 2023 tarihinde, Türkiye İş Bankası'nın ana sponsorluğunda Türkiye Satranç Federasyonu ile ortaklaşa düzenlenen "2023 Satrancın Yıldızları" etkinliğinde, uluslararası olimpiyat müsabakaları ve Dünya-Avrupa Şampiyonaları'nda elde ettikleri derecelerle dikkat çeken sporcular bir araya geldi. İstanbul'da İş Bankası Genel Merkezi İş Kulelerinde gerçekleşen etkinlikte, KKTC'den FM Yamaç SAMANİ, bu özel günde ödül alarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ve Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu'nu gururlandırdı.

 

11/01/2024 11:46
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TAGS: Yamaç Samani
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