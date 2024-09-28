Çatalköy-Esentepe Belediyesi'nin ''12. Beşparmak Kültür Sanat Günleri'' Gerçekleşti!

Çatalköy-Esentepe Belediyesi'nin düzenlediği “12. Beşparmak Kültür Sanat Günleri”, 27 Eylül’de Düzkaya Spor Kulübü önünden başlayan kortejle başladı.

İki gün süren etkinlik, bölgenin kültürel zenginliklerini ve sanatçılarını bir araya getirerek katılımcılara unutulmaz bir deneyim sundu. Kortejin ardından, Çatalköy-Esentepe Belediyesi Nostalji Halk Dansları Topluluğu’nun gösterisi gerçekleştirildi.

Etkinliğin ilk gecesinde Kıbrıs Havaları Derneği’nin iki toplumlu korosu, Grup Otantik ve Çatalköy-Esentepe Belediyesi Ahenk Türk Sanat Müziği Korosu sahne aldı. Gecenin finali ise saat 22.00’de Zakkum konseri ile yapıldı.

28 Eylül Cumartesi günü etkinlikler, Çatalköy-Esentepe Belediyesi Halk Dansları Topluluğu'nun saat 20.00’deki gösterisiyle devam etti. Ardından saat 20.30’da Grup Salt sahne aldı. Etkinlik, saat 22.00’de başlayacak Mehmet Erdem konseri ile tamamlandı.

Beşparmak Kültür Sanat Günleri, katılımcılara kültürel ve sanatsal etkinliklerle dolu keyifli anlar yaşatırken, bölgedeki sanatçıları ve toplulukları bir araya getirdi.