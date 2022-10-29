Narkotikten Çıkmaz Sokak Operasyonu

Bir kilo yirmibeş gram hintkeneviri ve otuz gram kokain ele geçirildi.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri’nin dün Gazimağusa’da gerçekleştirdiği operasyon sonucu; 1 kilo 25 gram ağırlığında hintkeneviri ve 30 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 9650 TL, 50 Sterlin, 950 Dolar ve 18.290 Euro nakit nakit para ele geçirildi.

Operasyon kapsamında zanlı olarak tespit edilen üç kişi tutuklandı.

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29/10/2022 11:53