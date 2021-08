Büyükoğlu: Bizi Bizden Başka Koruyan Yok, Lütfen Bilime İnanalım, Aşı Olalım

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) Başkanı Eren Büyükoğlu, halkı bilime inanmaya ve aşı olmaya çağırdı.

Büyükoğlu, yazılı açıklamasında, “pandemi süreci boyunca hükümet edenlerin halkı düşünmediğini, ne ekonomik anlamda ne de sağlık anlamında gerekli önlemlerin alınmadığını ve halkın ikinci hatta üçüncü plana atıldığını” öne sürdü ve “Yaşayarak gördük ki bizi bizden başka koruyan, düşünen, önemseyen yok. Halk olarak kendi kendimizi korumalıyız” dedi.

“İnsanlık tarih boyunca bilime inandığı durumlarda ilerlemiş, bilim yerine iddialara inandığı yerde gerilemiştir” diyen Büyükoğlu, aşının böylesi bir salgının sonunu getirebilecek yegane yol olduğunu belirtti.

Her krizde, her savaşta ve sistemin her çıkmazında olduğu gibi, Covid-19’da da faturayı yalnızca ekmeğinin derdindeki halkın ödediğini öne süren Büyükoğlu, “Bu salgının devamında da faturayı ödeyecek, çocuğu okula gidemeyecek, iş yeri kapanacak, borç batağına düşecek, kalabalık dairelerde canını tehlikeye atarak çalışacak olanlar yine bizleriz. Ne hükümet edenlerin, ne de onlara her istediğini yaptıran büyük sermaye kesiminin kaybedecek bir şeyi yoktur” şeklinde konuştu.

Bu habere tepkiniz:



24/08/2021 12:07