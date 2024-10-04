Gülten Sezgin ile Kıbrıs'ın Mutfağı programında bu hafta Seniz Aksahinler'in evinde konuk olduk

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04/10/2024

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Gülten Sezgin ile Kıbrıs'ın Mutfağı programında bu hafta Seniz Aksahinler'in evinde konuk olduk

Gülten Sezgin ile Kıbrıs'ın Mutfağı programında bu hafta Seniz Aksahinler'in evinde konuk olduk. Kıbrıs'ın eşsiz lezzetlerinden Kıyma Böreği ve Samsı tatlısının yapımını sizlerle paylaşıyoruz...

Teşekkürler: Arden Gıda ARUN GROUP Ektam Kıbrıs Ltd Önder AVM Bafra Gıda Tic Ltd Şti Paşaköy MAR Tavuk Çiftliği Sultan Kahve ATEŞ KURUYEMİŞ Kirmizigil Etpazari Vedi Hair Salonn Onesto Haır & Beauty Sarıkarınca Plus Butik

 

04/10/2024 12:03
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TAGS: Gülten Sezgin ile Kıbrıs’ın Mutfağı
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