İskele triatlonu Enis ve Melda’nın

Kıbrıs Türk Triatlon Federasyonu tarafından İskele’de düzenlenen Sprint triatlon yarışı başarı ile tamamlandı.

Long Beach Plajı’nda Babutsa Cafe önünde Noyanlar sponsorluğunda gerçekleşen İskele Sprint Triatlonu’nun en hızlısı Ares sporcusu Enis Alçıcı oldu. Enis yarışı 1 saat 11 dakika 14 saniyede tamamladı. Kadınların en hızlısı ise yine Ares spor kulübünden Melda Ünal elde etti. Melda ise finişe 1 saat 25 dakika 5 saniyede ulaştı.

Triatlonun en hızlı mesafe yarışlarından olan Sprint triatlonunda sporcular 750 metre yüzdü, 20 kilometre bisiklet sürdü ve hemen ardından 5 kilometre koşarak finişe ulaştı.

Yoğun talep üzerine açılan ve 2li, 3lü sporculardan oluşan takım klasmanının en hızlı ekibi ise Tüfekçi Power oldu. Dilahan-İlker-Cemal üçlüsü yarışı 1 saat 4 dakika 14 saniyede bitirdi.

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21/08/2022 12:15