Gençlerde büyük kavga

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 17-18-19 Kasım 2023 tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig, AKSA A2 1.Lig ve Asbuzu U16 Ligi müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.

KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI Ramazan Aytaş (Türk Ocağı Limasol)

2 Maç Hüseyin Cevdet Demirel (Doğukent SK)

1 Maç Faruk Çeler (Miracle Değirmenlik SK)

1 Maç Halil İbrahim Damlar (Göçmenköy İYSK)

3 Maç Murat Kılınç (China Bazaar Gençlik Gücü TSK)

1 Maç Rıdvan Aşan (China Bazaar Gençlik Gücü TSK)

2 Maç Yusuf Kumaş (Binatlı YSK)

1 Maç Murat Erişik (Ozanköy SK)

1 Maç Samet Şimşek (Ozanköy SK)

1 Maç

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR VE KULÜP PERSONELİ Hamis Çakır (Alsancak Yeşilova SK)

1 Maç

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR Yunus Emre Bal (M. Hacıali Yılmazköy SK) Serkan Zeyin (Düzkaya KOSK) Ahmet Can Temel (Gönyeli SK) Özenç Albayrak (Düzkaya KOSK) Tahir Sovukoluk (Binatlı YSK) Ökkeş Can Acet (Mağusa Türk Gücü) Arif Tarım (Girne Halk Evi Ahmet Berk Atakan (China Bazaar Gençlik Gücü TSK)

KTFF DİSİPLİN KURULU KARARLARI

1) 19.11.2023 tarihinde, Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı’nda oynanan Yalova SK - Lapta TBSK AKSA 1.Lig müsabakasında, hakeme itirazda bulunan ve akabinde hakemin üzerine koşarak vurmaya teşebbüs ettiği raporlardan tespit edilen Lapta TBSK 101675 lisans numaralı futbolcusu Necip Birinci’ye DT 44 (1)’in ihlalinden dolayı 44 (1) (A) uyarınca 5 resmi müsabakadan men cezası verilmesi gerekmekte olup, konu fiilin teşebbüste kaldığı dikkate alınarak Disiplin Talimatı’nın 8’nci maddesindeki yetkiye istinaden 4 resmi müsabakadan men cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

2) 19.11.2023 tarihinde, Mormenekşe Cemal Balses Stadı’nda oynanan Mormenekşe GBSK – Ünimar Maraş GSK AKSA A2 1.Lig müsabakasının bitişini müteakip, hakeme yönelik ağır hakaret, küfür ve tehdit içerikli sözler sarf etmesi nedeni ile ihraç edilen ve ihraç kararı sonrasında hakeme saldırmaya teşebbüs eden Ünimar Maraş GSK 113947 lisans numaralı futbolcusu Hürol Bayraktarcı’ya, 41 (1) ve 44 (1)’in ihlalinden dolayı, DT 41 (1) (A) ve 44 (1) (A) uyarınca 7 resmi müsabakadan men cezası verilmesi gerekmekte olup, ilgili fiilinin teşebbüste kaldığı dikkate alınarak, Disiplin Talimatının 8’nci maddesindeki yetkiye istinaden 4 resmi müsabakadan men cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

3) 19.11.2023 tarihinde, Cemal Balses Stadı’nda oynanan Mormenekşe GBSK –Ünimar Maraş GSK AKSA A2 1.Lig müsabakasında, çift sarı kart ile oyundan ihraç edilmesi müteakip, hakeme ağır hakaret, küfür ve tehdit içerikli sözler sarf ettiği, keza maçın bitiş düdüğü ile duvardan atlayarak orta hakeme saldırmaya teşebbüs ettiği ve küfür ve tehditlere devam ettiği raporlardan tespit edilen Ünimar Maraş GSK 114546 lisans numaralı futbolcusu Mehmet Emin Öztürk’e DT 41 (1) ve 44 (1)’in ihlalinden dolayı, DT 41 (1) (A) ve 44 (1) (A) uyarınca 9 resmi müsabakadan men cezası verilmesi gerekmekte olup, ilgili saldırı fiilin teşebbüste kaldığı dikkate alınarak, Disiplin Talimatının 8’nci maddesindeki yetkiye istinaden 5 resmi müsabakadan men cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

4) 19.11.2023 tarihinde, Girne Pia Bella Sahası’nda oynanan Girne Halk Evi - Baf Ülkü Yurdu AKSA A2 1.Lig müsabakasında maçın bitiş düdüğü ile birlikte yaşanan saha olayları neticesinde Girne Halk Evi futbolcuları 114744 lisans numaralı Halit Helvacı, 113927 lisans numaralı Hüseyin Teke ve Baf Ülkü Yurdu futbolcuları 116847 lisans numaralı Gökhan Kaşıkcı ve 116310 lisans numaralı Fatih Çeker DS-7/2023-2024 sevk numarasıyla Kurulumuza sevk edilmişlerdir.

Kurulumuz, disiplin sevk kararı ışığında hakem, gözlemci raporlarını tetkik ve tezekkür etmiştir.

Keza, Baf Ülkü Yurdu Başkanı Ahmet Ertay tarafından Kurulumuza ithafen kaleme alınmış olan 22.11.2023 tarihli yazı ve gönderilen görüntüler de tetkik ve tezekkür edilmiştir.

Kurulumuz hakem ve gözlemci raporları ışığında olayların GHE oyuncusu Halit Helvacı’nın BÜY SK oyuncusu Gökhan Kaşıkçı’ya saldırmasıyla birlikte başladığı, sonrasında karşılıklı tekme, tokat ve yumruklaşmaya dönen kavga neticesinde başladığını tespit etmiştir. Akabinde, Baf Ülkü Yurdu oyuncusu Mert Yurt’un yere düşmesi ile birlikte yine Baf Ülkü Yurdu oyuncusu Fatih Çeker’in arkadaşına yardım maksatlı gelmesine rağmen rakip takım oyuncularına tekme sallayarak saldırganlığını ve o esnada Girne Halk Evi oyuncusu Hüseyin Teke’nin yerde yatan rakip takım oyuncusu Mert Yurt’un yüzüne ve sırtına birkaç kez tekme vurduğunu; devamında ise Girne Halk Evi oyuncusu Arda Bayrakçı’nın takım arkadaşı Hüseyin Teke’nin yanında rakip takım oyuncularına yönelik gelişi güzel saldırdığını ve tekme savurduğunu tespit etmiştir.

Ayrıca yaşanan olaylar neticesinde Baf Ülkü Yurdu oyuncusu Mert Yurt’un çenesinin iki yerinden de kırıldığı hususu da Kurulumuzun bilgisine getirilmiştir.

Kurulumuz, yapmış olduğu değerlendirmede sevk edilen tüm oyuncuların ve sevk edilmeyen fakat hakem ve gözlemci raporlarında olaylara karıştığı tespit edilen Girne Halk Evi oyuncusu Arda Bayrakçı’nın Disiplin Talimatının 44. Maddesini ihlal ettiklerini tespit etmiştir.

Dolayısı ile Kurulumuz ceza verirken, yaşanan olayların vahametini ve oyuncuların olaylardaki katkılarının ayrı ayrı değerlendirilmesinin daha doğru olacağı kanaatiyle olayı başlatan

Girne Halk Evi oyuncusu Halit Helvacı’ya DT 44 (1) uyarınca 15 ( On Beş) resmi müsabakadan men cezası verilmesine,

Girne Halk Evi oyuncusu Hüseyin Teke’ye DT 44 (1) uyarınca 17 (On Yedi) resmi müsabakadan men cezası verilmesine;

Girne Halk Evi oyuncusu Arda Bayrakçı’ya DT 44 (1) uyarınca 11 (On Bir) resmi müsabakadan men cezası verilmesine;

Baf Ülkü Yurdu oyuncusu Gökhan Kaşıkcı’ya DT 44 (1) uyarınca 10 (On) resmi müsabakadan n-men cezası verilmesine;

Baf Ülkü Yurdu oyuncusu Fatih Çeker’e 10 (On) resmi müsabakadan men cezası verilmesine oy birliği ile karar vermiştir.

Bilgi ve gereği rica olunur.

Av. Gizem BAHRİ SOYDAN

KTFF Disiplin Kurulu Başkanı