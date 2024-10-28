Mihrimah Toymuradov'un Ailesi: ''Çocuğumuz Sağlıklıydı''

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde erken doğum nedeniyle Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi gören 20 günlük Mihrimah Toymuradov'un yaşamını yitirmesi üzerine, babası Baha Toymuradow morg önünde açıklamalarda bulundu.

Toymuradow, hastane yetkilileriyle yaşadığı süreci aktararak, "Cumartesi günü saat 17.51’de bizi aradılar ve çocuğun fenalaştığını söylediler. Hastaneye geldiğimizde doktor, ‘çocuğunuz vefat etti’ dedi. Baba Toymuradow, eşinin şüphelendiğini ve polise haber verdiğini belirtti.

Baba Toymuradow, çocuğunun Cuma gecesi fenalaştığı yönündeki iddialara da itiraz ederek, "Biz Cuma günü çocuğumuzu gördük. Videoları ve fotoğrafları var. Çocuğumuz sağlıklıydı," ifadelerini kullandı. Ayrıca, "Çocuğumuzu gördük, mosmordu. 5 saat boyunca çocuğumuzu o şekilde orada tuttular." diye ekledi.