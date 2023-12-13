Yonpaş Dumlupınar'dan Önemli Açıklama: ‘Vur başına al ekmeğini’ kıvamında bir camia değiliz

Yonpaş Dumlupınar Türk Spor Kulübü, 70 yıllık kulüp kültürü içinde futbolun tüm paydaşlarıyla saygı ve sevgi çerçevesinde ilişkiler kurmanın ve sürdürmenin önemine vurgu yaptığı bir açıklama yayınladı.

Kendi imkanlarıyla gençliğe hizmet etmeyi öncelik olarak belirleyen kulüp, sportif başarıları ikinci plana atarak ana motivasyonlarının şampiyonluklar değil, ülkelerine mental ve fiziksel olarak iyi yetişmiş bireyler kazandırmak olduğunu ifade etti. Bu yıl A Takımı'nın gösterdiği başarılı sportif performansın, uzun yıllardır süren fedakarlıkların bir ürünü olduğu belirtildi.

Açıklamada, sahada mücadele eden oyuncuların alın terleri ve haklarının kulüp sorumluluğunda olduğu vurgulandı.

Yapılan açıklamada "Pazartesi akşamı oynanan Cihangir karşılaşmasında gördük ki kulübümüzün genel olarak sahip olduğu olgun ve centilmen duruşun bazı kesimler tarafından yanlış anlaşılmış olduğu, ‘vur başına al ekmeğini’ kıvamında bir camia olduğumuz düşüncesi mevcuttur.

Her bir futbolcusunun hakkı ve adalet için geçmiş dönemde yaptıklarımızı hatırlatır, tekrar yaşamak ve yaşatmak istemediğimiz süreçlere girmek zorunda kalmamak amacıyla başta hakem camiası olmak üzere futbolun tüm paydaşlarının bu düşünceden derhal çıkılmasını tavsiye eder, adil yönetimlerin olduğu bir sezon dileriz."ifadeleri kullanıldı.