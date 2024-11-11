Doğuş Derya, Ziya Öztürkler'e Su Fırlattı

Cumhuriyet Meclisi’nde bugün önemli bir gerginlik yaşandı. Meclis Başkanlığı koltuğunda Ziya Öztürkler’in oturmasına karşı çıkan CTP milletvekilleri, bu durumu protesto etti. CTP Milletvekili Doğuş Derya, tepkisini göstermek amacıyla Meclis Başkanı Ziya Öztürkler’in yüzüne su fırlattı.

Yaşanan arbede sırasında tansiyon iyice yükseldi ve Meclis'te kısa süreli bir kaos ortamı oluştu. Maliye Bakanı Özdemir Berova, gerginlik sırasında yere düşerken, Derya'nın Öztürkler’e ve kürsüye defalarca su dökmesi de dikkat çekti.