Binlerce Ukrayna vatandaşı Moldova'ya sığındı

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekât başlatmasının ardından ülkeden kaçan binlerce Ukrayna vatandaşının Moldova'ya sığındığı bildirildi.

Moldova Devlet Başkanı Maia Sandu, Twitter hesabından dün yaptığı paylaşımda, 4 binden fazla Ukraynalının ülkeye geçiş yaptığını duyurdu.

Palanca ve Ocnita şehirlerinde göçmenler için geçici yerleştirme merkezleri kurulduğunu belirten Sandu, Moldova sınırlarının geçiş yapmak ya da kalmak isteyen Ukrayna vatandaşlarına açık olduğunu kaydetti.

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25/02/2022 13:41