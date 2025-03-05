Törehan: Olağanüstü genel kurula gitme kararı aldık!

Hakan Törehan, son dönemde kendisine yönelik artan itibarsızlaştırma çabalarına karşı olağanüstü genel kurula gitme kararı aldıklarını duyurdu. Törehan, kulübün zarar görmemesi ve askıya alınan üyeliğin yeniden yürürlüğe girmesi adına bu adımı attıklarını belirtti.

Törehan, açıklamasında, "Tüm bulgular, kanıtlar ve belgeler, şahsım ve kulübümün iddia edilen olaylarla hiçbir ilgisi olmadığını ispatlamasına rağmen, bir takım kişiler doğruyu bulmak yerine, yalanlarla ve iftiralarla hedef almaya çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

Hakan Törehan olarak benim veremeyeceğim en ufak bir hesabım yoktur. Kimsenin karşısında sırf birileri istiyor diye diz çökmem, temsil ettiğim camiaya da asla kimsenin zarar vermesine müsade etmem. Ben Miracle Değirmenlik Spor Kulübü Başkanlığından daha öteye fanatik bir Miracle Değirmenlik taraftarıyım. O nedenle bana karşı kurulan "kirli ittifak" ve kurguladıkları kirli oyunlara karşı vereceğim haklı mücadelem sırasında kulübüme en ufak bir zarar gelmemesi ve askıya alınan üyeliğin yeniden yürürlüğe konması adına olağanüstü genel kurula gitme kararını yoldaşlarımızla almış durumdayız. Bu bir ayrılık veya veda, en önemlisi de yenilgi falan değildir. Bu kazanacağımız bir mücadelenin ilk onurlu adımıdır. Kamuoyunun bilmesini isterim ki, bu süreçte Miracle Değirmenlik Spor Kulübüne sponsor olmaya devam edeceğiz ve aynı heyecan ile tribünlerde yerimizi alacağız. Bugüne kadar ve bundan sonra bizimle bu yolu yürüyecek olan arkadaşlarıma bir kez daha buradan teşekkür ederken, doğruların her zaman kazandığını unutmamalarını istiyorum. Korkması, çekinmesi, utanması ve endişelenmesi gereken onlar, çünkü biz haklıyız kazanacağız.

Saygılarımla

Miracle Değirmenlik Taraftarı

Hakan Törehan