Aldınç Işın: Kuzey Kıbrıs'tan Katılan İlk ve Tek İsim Oldu

Kıbrıs'ın önde gelen dijital pazarlama uzmanlarından Aldınç Işın, geçtiğimiz hafta düzenlenen Google Partner Zirvesi'ne katıldı. Bu başarısıyla Işın, Kuzey Kıbrıs'tan katılan ilk ve tek isim olma unvanını elde etti.

Işın'ın bu başarısının hemen ardından, 2023 Londra Google Ürün Uzmanları Zirvesi'ne katılarak, Google Ads-Platinium Seviye Ürün Uzmanı olarak yine Kuzey Kıbrıs'tan katılan ilk ve tek isim oldu.

Aldınç Işın, Google Ads'ı en üst seviyede kullanma uzmanlığına ek olarak, ürünün gelişimi ve hatalarının giderilmesi konusundaki bilgisiyle Google çalışanları ve dünyanın dört bir yanındaki diğer ürün uzmanlarıyla yıllardır devam eden online toplantılara aktif olarak katıldı.

Işın, bu çaba ve bilgi birikimi sayesinde Platinium Seviye'ye yükseldi ve bu yılki zirvede birçok önemli isimle birebir çalışma fırsatını yakaladı.

Işın, açıklamasında "Dünya devi olan Google'un bir parçası olarak, eğitim, öğrenim ve gelişimin yani sıra, yüksek enerji dolu etkinliklerine de tanık olup, Google ofislerini ziyaret edebilmek de ayrıca keyif vermiştir.

Bu kısacık hayatlarımızda, öğrenimi hiç bırakmadan, etrafımıza katkı sağlayarak sonuna kadar ilerleyebilmek niyetiyle…"ifadelerini kullandı.