Biyolojik mücadele ve sürdürülebilir tarım konusunda seminer düzenleniyor

Ziraat Mühendisleri Odası, tarımda biyolojik mücadele ve sürdürülebilir tarım uygulamaları konularında 16 Aralık Cuma günü seminer düzenliyor.

Ziraat Mühendisleri Odasından verilen bilgiye göre, etkinlikte Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi’nden Prof. Dr. Feza Can ve Prof. Dr. Kemal Doğan söz konusu iki alanla ilgi bilgi verecek.

Kıbrıs Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği binası konferans salonunda yer alacak etkinlik saat 09.00’da başlayacak.

Bu habere tepkiniz:



14/12/2022 13:50