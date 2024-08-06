“Lefkoşa FIR hattında” eğitim faaliyetleri gerçekleştirilecek

Rum Yönetimi ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) arasındaki askeri iş birliği çerçevesinde “Lefkoşa FIR hattında” bugünden perşembeye kadar bazı eğitim faaliyetleri gerçekleştirileceği haber verildi.

“riknews” haber sitesinde yer alan haberde, ABD hava unsurlarının da yer alacağı, sabah ve öğleden sonraları yapılacak faaliyetlerin, alçak irtifadan uçan hava araçlarıyla hava savunma olaylarını kapsayacağı kaydedildi.

Rum Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada eğitim faaliyetlerine Rum Milli Muhafız Ordusu'nun (RMMO) hava ve kara kuvvetlerinin katılacağı belirtildi.

Eğitim faaliyetleri sırasında Güney Kıbrıs'a ve ABD'ye ait hava araçları Lefkoşa FIR hattında alçak irtifada uçuşlar yapacak.