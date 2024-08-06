“Lefkoşa FIR hattında” eğitim faaliyetleri gerçekleştirilecek

ads ads ads ads
06/08/2024

ads
“Lefkoşa FIR hattında” eğitim faaliyetleri gerçekleştirilecek

Rum Yönetimi ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) arasındaki askeri iş birliği çerçevesinde “Lefkoşa FIR hattında” bugünden perşembeye kadar bazı eğitim faaliyetleri gerçekleştirileceği haber verildi.

“riknews” haber sitesinde yer alan haberde, ABD hava unsurlarının da yer alacağı, sabah ve öğleden sonraları yapılacak faaliyetlerin, alçak irtifadan uçan hava araçlarıyla hava savunma olaylarını kapsayacağı kaydedildi.

Rum Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada eğitim faaliyetlerine Rum Milli Muhafız Ordusu'nun (RMMO) hava ve kara kuvvetlerinin katılacağı belirtildi.

Eğitim faaliyetleri sırasında Güney Kıbrıs'a ve ABD'ye ait hava araçları Lefkoşa FIR hattında alçak irtifada uçuşlar yapacak.

06/08/2024 13:57
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Lefkoşa FIR hattında, eğitim faaliyetleri
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.